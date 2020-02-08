‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya kalp krizi geçirdi. OnurAkayMedya’nın haberine göre, evinde rahatsızlanan Tüdanya, acilen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren şarkıcının 2 damarının tıkalı olduğu ve birine acil stent takıldığı ve diğer tıkalı damarına ise, 15 gün sonra stent takılacağı öğrenildi.



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Tüdanya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



