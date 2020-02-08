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Haber Giriş: 08.02.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Tüdanya kalp krizi geçirdi!

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Tüdanya kalp krizi geçirdi!

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir dönemin ünlü arabesk şarkıcısı Tüdanya’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya kalp krizi geçirdi. OnurAkayMedya’nın haberine göre, evinde rahatsızlanan Tüdanya, acilen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren şarkıcının 2 damarının tıkalı olduğu ve birine acil stent takıldığı ve diğer tıkalı damarına ise, 15 gün sonra stent takılacağı öğrenildi.

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Hayatı da söylediği şarkılar kadar acıklıydı
Hayatı da söylediği şarkılar kadar acıklıydı


DUALARINIZLA DAHA İYİ OLAYACAĞIM
Tüdanya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Tüdanya kalp krizi geçirdi

 

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