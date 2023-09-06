Tuba Ünsal'ın kızı Sare Pilevneli oyuncu oluyor

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Biliyorsunuz, bir süredir ‘nepo baby’ kavramı dünyayı kasıp kavuruyor. Ünlü ebeveynlerinin çocuklarının ayrıcalıkları oldukları konuşuluyor, doğuştan avantaj elde ettikleri yönünde tartışmalar var. Örneğin Kate Hudson, Miley Cyrus, Kaia Gerber, Hailey Bieber, Dakota Johnson, Lily-Rose Depp, Hollywood’un en ünlü nepo bebekleri.
‘Türkiye’nin nepo bebekleri’
Derya - Ferhan Şensoy
Buse Terim
Doğa Rutkay
Taro Emir Tekin
240 bin TL’lik elbise!
Venedik Film Festivali’nin 80’inci yılı şerefine Giorgio Armani, “One Night Only Armani Prive” defilesine imza attı. Sinema ve moda dünyasının kalbinin attığı şova, Türkiye’den oyuncu Dilan Çiçek Deniz onur konuğu olarak katıldı. Jessica Chastain, Sydney Sweeney, Regé Jean Page, Lili Reinhart, Camilla Mendes gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı gecede Deniz, yaklaşık 240 bin TL civarındaki Armani marka elbisesi ile boy gösterdi. Defilenin ardından özel partiye de katılan oyuncu gece boyunca konuklarla sohbet etti, Türkiye ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İtalya’da yayınlanan “El Turco” dizisinin başrolü İtalyan oyuncu Greta Ferro ile defileyi birlikte izleyen Dilan Çiçek Deniz, Ferro’yu İstanbul’a davet etti. İki oyuncu tekrar buluşmak için sözleşti. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren Deniz, son olarak da AmFar gecesine Missoni elbisesiyle göz kamaştırırken, markanın kreatif direktörü Dilan Çiçek Deniz’e bir teşekkür mesajı gönderdi.
Kadınlar tarih yazmaya devam ediyor
Kadın Briç Milli Takımımız, 20 Ağusto-2 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası’nda (Venice Cup) ülkemize bir gururu daha yaşattı ve gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu. Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Takım Kaptanı Gökhan Yılmaz’dan oluşan tecrübeli Milli Takımımız, 24 ülke milli takımının katılmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonası’nda, tüm grup maçlarını açık ara farkla kazandı ve dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalyayı getirdi.