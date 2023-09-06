Tuba Ünsal'ın kızı Sare Pilevneli oyuncu oluyor

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Biliyorsunuz, bir süredir ‘nepo baby’ kavramı dünyayı kasıp kavuruyor. Ünlü ebeveynlerinin çocuklarının ayrıcalıkları oldukları konuşuluyor, doğuştan avantaj elde ettikleri yönünde tartışmalar var. Örneğin Kate Hudson, Miley Cyrus, Kaia Gerber, Hailey Bieber, Dakota Johnson, Lily-Rose Depp, Hollywood’un en ünlü nepo bebekleri.

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Bizim de kendi ‘nepo’ çocuklarımız var; aklıma ilk gelenler Doğa Rutkay, Deren Talu, Taro Tekin, Derya-Ferhan Şensoy, Miro Gerede, Buse Terim... Hollywood’da işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama Türkiye’de çalışkan ve disiplinli değilseniz çok fazla ilerleyemezsiniz.En ünlü anne-baba bile size şöhreti ve başarıyı kucağınıza koyamaz. Kimsenin kredisi sonsuz değil.Duyduğuma göre Tuba Ünsal da kızının iyi bir eğitim almasına öncelik veriyormuş. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Sare, ilk deneyimini de annesi başrol oynadığı ‘Dünyanın En Güzel Kokusu’ filminde yaşamıştı.

BKM’nin çocuk oyunlarında da sahneye çıkan Sare Pilevneli ’nin gelecek yıl da Londra’da oyunculuk okuyacağını ve burada ünlü bir cast ajansıyla anlaşma yapacağını duydum. Sare’nin babası, Murat Pilevneli’nin bu sürece desteklediği gelen haberler arasında...

‘Türkiye’nin nepo bebekleri’



Derya - Ferhan Şensoy



Buse Terim



Doğa Rutkay



Taro Emir Tekin

240 bin TL’lik elbise!





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Venedik Film Festivali’nin 80’inci yılı şerefine Giorgio Armani, “One Night Only Armani Prive” defilesine imza attı. Sinema ve moda dünyasının kalbinin attığı şova, Türkiye’den oyuncu Dilan Çiçek Deniz onur konuğu olarak katıldı. Jessica Chastain, Sydney Sweeney, Regé Jean Page, Lili Reinhart, Camilla Mendes gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı gecede Deniz, yaklaşık 240 bin TL civarındaki Armani marka elbisesi ile boy gösterdi. Defilenin ardından özel partiye de katılan oyuncu gece boyunca konuklarla sohbet etti, Türkiye ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İtalya’da yayınlanan “El Turco” dizisinin başrolü İtalyan oyuncu Greta Ferro ile defileyi birlikte izleyen Dilan Çiçek Deniz, Ferro’yu İstanbul’a davet etti. İki oyuncu tekrar buluşmak için sözleşti. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren Deniz, son olarak da AmFar gecesine Missoni elbisesiyle göz kamaştırırken, markanın kreatif direktörü Dilan Çiçek Deniz’e bir teşekkür mesajı gönderdi.

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Kadınlar tarih yazmaya devam ediyor





Kadın Briç Milli Takımımız, 20 Ağusto-2 Eylül tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası’nda (Venice Cup) ülkemize bir gururu daha yaşattı ve gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu. Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Takım Kaptanı Gökhan Yılmaz’dan oluşan tecrübeli Milli Takımımız, 24 ülke milli takımının katılmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonası’nda, tüm grup maçlarını açık ara farkla kazandı ve dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalyayı getirdi.

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Türkiye Briç Federasyonunu tüm kategorilerde Milli Takımlar sponsoru olarak destekleyen Turkon Line’ı ve Turkon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan’ı da tebrik ediyorum.