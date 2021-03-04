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Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçti

TUBA Ünsal, bir dönem ilişki yaşadığı Caner Karaloğlu’nun eski eşi Elisabeth Mas hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

 9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulunan Ünsal, Mas’ın sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Savcılığın başlattığı soruşturma devam ederken, Tuba Ünsal dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçti. Dilekçede, “Görülen lüzum üzerine şikâyetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız” denildi. Savcılık, Elisabeth Mas hakkında takipsizlik kararı verdi.

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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