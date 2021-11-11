Tuba Büyüküstün'den Murat Boz sorusuna yanıt

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Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi bir dansa benzetti:

“Yönetmenle ayrıştığın yerler varsa karşınızdakini ikna etmeniz gerekiyor. Bu bir süre sonra dansa dönüşüyor. Çok iyi giderse bir tango, doğru yönlendirilmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor.”

Oyuncu, “Kıskandığınız projeler oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok kıskandığım yapılmış karakterler var. Ben oyuncuyum, açgözlüyüm.”

Büyüküstün, “Dijitalin sizin mesleğinize etkisi ne oldu?” sorusuna “Teknoloji özürlü, analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum” cevabını verdi.

Oyuncu, Murat Boz’la çıkan aşk haberleriyle ilgiliyse şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz.”