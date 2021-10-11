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Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

#Tuba Büyüküstün#Athena#Nilay Deniz
Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor
Sayit DURMAZ

Atlantis Yapım’ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki sonbahar konserleri, Athena’yla sona erdi.

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Cumartesi gecesi gerçekleşen konser, “Kafama Göre” ve “Kime Ne” şarkılarıyla enerjik şekilde başladı. 3 saate yakın süre sahnede kalan grup, hit şarkılarının yanı sıra “Dilek Taşı”, “Bahçe Duvarı” gibi farklı türlerden şarkılar da söyledi.

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

“Kayıp” ve “Parçalanıyoruz” şarkılarında Korhan Futacı da saksafonuyla gruba eşlik etti. Konseri Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz, Gözde Çığacı gibi ünlü isimler de izledi. 

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

Adım herkesle yazılıyor

Tuba Büyüküstün, Murat Boz’la aşk yaşadığı iddiasını soran muhabirlere şöyle dedi: “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar birçok şey yazılıyor, bunları yapmayın.”

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor
3 yıllık evliliğini kısa süre önce noktalayan Nilay Deniz, sorular üzerine “Evliliğe kapım hâlâ açık. Tekrar evlenebilirim” dedi.

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Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor
Bir süredir ilişki yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, evlilik sorusuna “Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız” yanıtını verdi.

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor
Rıza Kocağolu, konseri geçen hafta Cihangir’de görüntülendiği Burcu Alptekin’le izledi.

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

Kanat Atkaya - Şebnem Bozoklu

Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

Zerrin Tekindor

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#Tuba Büyüküstün#Athena#Nilay Deniz