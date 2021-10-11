Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

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Cumartesi gecesi gerçekleşen konser, “Kafama Göre” ve “Kime Ne” şarkılarıyla enerjik şekilde başladı. 3 saate yakın süre sahnede kalan grup, hit şarkılarının yanı sıra “Dilek Taşı”, “Bahçe Duvarı” gibi farklı türlerden şarkılar da söyledi.

“Kayıp” ve “Parçalanıyoruz” şarkılarında Korhan Futacı da saksafonuyla gruba eşlik etti. Konseri Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz, Gözde Çığacı gibi ünlü isimler de izledi.

Adım herkesle yazılıyor



Tuba Büyüküstün, Murat Boz’la aşk yaşadığı iddiasını soran muhabirlere şöyle dedi: “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar birçok şey yazılıyor, bunları yapmayın.”

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Kanat Atkaya - Şebnem Bozoklu