Tuba Büyüküstün'den manidar paylaşım: En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım...

Çift, 2017 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tuba Büyüküstün işletmeci Umut Evirgen ile, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dün Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Haberlerin ardından Tuba Büyüküstün Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.

Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.