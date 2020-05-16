Tuba Büyüküstün'den manidar paylaşım: En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım...

Tuba Büyüküstün'den manidar paylaşım: En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım...
Tuba Büyüküstün, 2011 yılında 'Gönülçelen' dizisindeki rol arkadaşı Onur Saylak ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.
Çift, 2017 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tuba Büyüküstün işletmeci Umut Evirgen ile, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
Dün Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Haberlerin ardından Tuba Büyüküstün Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.
Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle