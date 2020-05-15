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Magazin
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 07:36,

Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Onur Saylak’ın 3 yıldır aşk yaşadığı menajer Gözde Yılmaz hamile! Saylak’ın Tuba Büyüküstün’le evliliğinden olan ikiz kızları Toprak ve Maya’ya kardeş geliyor.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Magazin kulisleri bomba bir haberle çalkalanıyor. 6 yıl evli kaldığı, ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün’den 2017’de boşanan Onur Saylak yeniden baba oluyor.

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3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz’la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacağı için heyecanlı.

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2012 yılında Paris Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya’ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

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Büyüküstün daha sonra işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Onur Saylak cephesinde ise sessizlik hakimdi. Ta ki Saylak 3 yıl önce gönlünü menajer Gözde Yılmaz’a kaptırana kadar. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.

5EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR
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EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Aldığım duyumlara göre Gözde Hanım, henüz 2 aylık hamile. Ve çift nikâh masasına oturmak için acele etmiyor.

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Bu haber bana oldukça tanıdık geldi. Tuba Büyüküstün de 2012 yılında nikâh masasına oturduğunda ikizlerine hamileydi. Ve Büyüküstün de Onur Saylak’ın “Gönülçelen” dizisindeki rol arkadaşıydı. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü.

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Sanki tarih tekerrür ediyor gibi! Bu arada geçtiğimiz günlerde 43’üncü yaşını kutlayan Onur Saylak için sevgilisi manalı bir paylaşım yaptı ve “Binlerce ‘iyi ki’lerim oldu sana dair, her gün yenileri ekleniyor” dedi.

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Çifte ben de mutluluklar diliyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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