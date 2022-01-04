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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerimGerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim#Tristan Thompson
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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

#Tristan Thompson#Khloe Kardashian#Maralee Nichols
Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

Son dönemde yaşadığı kaçamaklar ve gönül ilişkileriyle gündeme gelen ünlü sporcu, önceleri reddettiği bebeğin babası olduğu DNA testiyle ortaya çıkınca iddiaları kabul etti. Sonra da bir kız çocuğu sahibi olduğu eski sevgilisinden özür diledi.

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BİRLİKTE OLDUĞU DÖNEMDE ONU ALDATMIŞ
Basketbol yıldızı Tristan Thompson bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ardından onu defalarca aldattığı ortaya çıkınca ayrıldılar. Sonra tekrar barıştılar, ardından bir daha ayrılık geldi. Şu an sevgili olmasalar da kızlarının hatırına görüşüyorlar. Fakat Thompson'ın, Kardashian ile birlikte olduğu sırada onu bir kaçamakla aldattığı ortaya çıkınca işler de değişti. Hatta bu ilişkiden bir de bebek sahibi olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

DNA TESTİYLE KANITLADI
Thompson, kısa bir süre birlikte olduğu Maralee Nichols'dan da bir erkek bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Thompson'ın, Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin de babası olduğu, yapılan DNA testiyle kanıtlandı. Bunun üzerine Tristan Thompson, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

'BEBEĞİN BABASI OLDUĞUM KANITLANDI'
Açıklamasında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul etti Thompson ve şunları yazdı: "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum." Tristan Thompson bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür dilerdi açıklamasında.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

KHLOE KARDASHIAN'DAN ÖZEL OLARAK ÖZÜR DİLEDİ
Thompson, defalarca aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak özür diledi. Kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun" diye seslendi Thompson. Sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarladı. Thompson eski sevgilisine yönelik mesajını şu şekilde sürdürdü: " Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var." Bu satırların ardından Thompson, eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan bir kez daha özür diledi.

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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

SON AYLARDA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİLER
Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ve spor eğitmeni Maralee Nichols, son bir aydır basının gündeminden bir türlü inmek bilmedi. Kardashian ile Thompson ayrıldığı halde gündemde bu kadar yer almalarının nedeni ünlü sporcunun, sevgilisini henüz birlikte oldukları dönemde aldatması. Kaçamak yaptığı kişi ise 31 yaşındaki spor eğitmeni Maralee Nichols. Sonra da Thompson'ın bu ilişkisi ortaya çıkmasın diye sergilediği tuhaflıklar basına yansıdı.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

ALDATMA ANLAŞILMASIN DİYE ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI
Maralee Nichols, geçtiğimiz ay Tristan Thopmson ile ilişkisinden bir bebek dünyaya getirdi. Ama daha önce de Thompson'a karşı nafaka davası açtı. Bunun ardından da bu ilişkiyle ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maralee Nichols'ın Thompson'a karşı açtığı davanın dokümanlarına göre basketbolcu, sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattığı ortaya çıkmasın diye önlem almaya çalıştı.

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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİ VE PARA TEKLİF ETTİ
Nichols'ın mahkemeye sunduğu dokümanlara göre Tristan Thompson, genç kadından bebeği aldırmasını istedi. Bunun için de 75 bin dolar para ödedi. Ayrıca Nichols'u, bu sezonun ardından basketboldan emekli olacağı ve yakında işsiz kalacağı konusunda uyardı. Bebek dünyaya gelirse hiçbir şekilde hayatında olmayacağını da belirtti.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

HER İKİ TEKLİFİ DE GERİ ÇEVİRDİ
Maralee Nichols ise ne bebeği aldırmayı ne de 75 bin doları almayı kabul etti. Spor eğitmeni Maralee Nichols, Thompson'dan bebeği için nafakanın yanı sıra hamilelik ve doğum masraflarının da karşılanmasını talep etti.

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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim


DEFALARCA ALDATTI
Bu Tristan Thompson'un Khloe Kardashian'ı ilk aldatması değil. Daha önce de Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla yakınlaşmıştı. Bu olay iki yakın arkadaş olan Kylie Jenner ile Jordyn Woods'un arasını da açmıştı.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

'ARAMIZDA TUTKU YOK, SADECE DUDAĞIMDAN ÖPTÜ
Jordyn Woods, en yakın arkadaşının ablasının sevgilisi Thompson ile yaşadıklarını Jada Pinkett Smith'in programında açık açık anlatmıştı. Woods o programda gözyaşları içinde "Aramızda tutku yok, sadece beni dudağımdan öptü" demişti. Fakat Kardashian- Jenner ailesinin buna yanıtı ise o kadar hafif olmadı. Genç kadına olan kızgınlıklarını ifade etmekten çekinmediler. Kylie Jenner ise Jordyn Woods'u hayatından çıkardı.

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Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

KIZLARININ HATIRINA GÖRÜŞÜYORLAR
Tristan Thompson, skandal yaratan bu olaydan önce de kızları True'ya hamileyken Khloe Kardashian'ı aldattıı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Kardashian, sevgilisini affetmişti. "Kadın düşkünü" olarak nitelendirilen Tristan Thompson ile Khloe Kardashian bir süredir yeniden görüşüyorlar. Kızları True ile birlikte vakit geçiriyorlar.

Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim

FARKLI İLİŞKİLERDEN İKİ ÇOCUĞU VAR
Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian ile ilişkisinden True adında bir kızı var. Jordan Craig ile birlikteliğinden de Prince adlı bir oğlu bulunuor. Maralee Nichols'dan dünyaya gelen bebeğiyle birlikte üç çocuk babası oldu.

 

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#Tristan Thompson#Khloe Kardashian#Maralee Nichols

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