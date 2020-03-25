MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü
GeriMagazin Tony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Tony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü
Abone Olgoogle-news

Sanat dünyasının ünlü ismi daha önce akciğer kanserini yenmişti şimdi corona virüse yenik düştü.

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni tam dört kez kazanan Terrence McNally, corona virüsün yol açtığı semptomlar nedeniyle hayata veda etti. Daha önce akciğer kanserini yenen McNally 81 yaşındaydı. Sanatçının kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtildi.

Tony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü

Terrence McNally, Love! Valour! Compassion!” (1995) and “Master Class” (1996). He also earned Tonys for the books of the musicals “Kiss of the Spider Woman” (1993) ve “Ragtime” (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle