Tony ödüllü oyun yazarı Terrence McNally corona virüs nedeniyle öldü

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni tam dört kez kazanan Terrence McNally, corona virüsün yol açtığı semptomlar nedeniyle hayata veda etti. Daha önce akciğer kanserini yenen McNally 81 yaşındaydı. Sanatçının kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtildi.

Terrence McNally, Love! Valour! Compassion!” (1995) and “Master Class” (1996). He also earned Tonys for the books of the musicals “Kiss of the Spider Woman” (1993) ve “Ragtime” (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.