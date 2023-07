Tonny Bennett, yeni yaşına 13 gün kala öldü: Müzik dünyası bir efsanesini kaybetti

Haberin Devamı

Başta I Left My Heart In San Francisco olmak üzere birçok şarkısıyla, sadece orta yaş kuşağının değil genç kuşakların da gözdesi olan Bennett; gelmiş geçmiş en ünlü meslektaşlarından biri olan Frank Sinatra tarafından da "sektördeki en iyi şarkıcı" olarak nitelendirilmişti.

Tony Bennett, kariyeri boyunca tam 20 tane Grammy ödülüne değer görülmüştü.

'HAYAT BİR HEDİYE, BU HASTALIĞA RAĞMEN'

Bennett, bundan iki yıl önce, 2016'da kendisine Alzheimer teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Fakat buna rağmen albüm yapmayı sürdürmüştü. Hatta bu konuda da "Hayat bir hediyedir, içinde Alzheimer olsa bile" demişti.

Her ne kadar albüm kayıtlarını elinden geldiğince sürdürse de Bennett; 3 Ağustos 2021 yılında Radio CityMusic Hall'de veda konseri vermiş ve sonra da emekliye ayrılmıştı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILDI

3 Ağustos 1926'da New York'ta dünyaya gelen ünlü şarkıcının tam adı Anthony Dominick Benedetto. Şarkı söylemeye erken yaşlarda başlayan Bennett, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunda görev yaptı. Avrupa'da savaşan Bennett, savaş bitiminde kariyerini müzik alanında sürdürmeye başladı.

Columbia Records ile kontrat yapan Bennett, 1951'de Because of You adlı ilk şarkısını çıkardı. 1950'lerin başında birçok hit şarkıya imza attı. 50'lerin sonlarında The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı.

LADY GAGA İLE ALBÜM ÇIKARDI

1962'de, I Left My Heart in San Francisco'yu kaydetti. O şarkıyla da milyonlarca kişinin hafızasında yer etti. Bir süre suskunluğa gömülen Bennett, 1980'lerin sonunda görkemli bir şekilde kariyerine döndü. İlerleyen yaşına rağmen 2000'li yıllarda bile konser vermeyi sürdürdü.

2014 yılında dönemin en ünlü şarkıcısı Lady Gaga ile birlikte Cheek to Cheek adlı bir albüm çıkardı. Bu albümle beraber Bennett; Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını ele geçirdi.

Bu albümle En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm Grammy Ödülü'nü kazandı. Bennett, aynı zamanda iki Emmy Ödülü kazandı ve NEA Caz Ustası olarak adlandırıldı. Dünya çapında 50 milyonluk albüm satışı elde eden Bennett aynı zamanda iyi bir ressamdı. Çizdiği resimlerde ise gerçek soyadı olan Benedetto'yu kullanıyordu.