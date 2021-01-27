MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖlümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı
GeriMagazin Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz haftalarda İzmir yolunda otomobiliyle takla atarak ölümden dönen Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı. “Büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık” diyen oyuncu şöyle konuştu: “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama abartılacak bir durum yok.”

Tolgahan Sayışman önceki gün Ortaköy’de objektife yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a dönerken trafik kazası geçiren ünlü oyuncu, “Büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık” dedi. Arkadaşının kullandığı araç takla atan Sayışman, “Aracı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o araca çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık” diye konuştu.

Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ

Ünlü oyuncu “Kaza anında neler hissettiniz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” dedi. Sayışman muhabirlerin “Kazadan sonra ilk kimi aradınız” sorusunu ise “Kimseye panik yaşatmak istemedim. Böyle durumlarda çok soğukkanlı olurum. Arkadaşım biraz panikledi, onu sakinleştirdim. Sonra da evimize döndük” diyerek yanıt verdi.

Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı

Alina ile buluşmaya gidiyorum

Eşi Almeda Abazi ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman, “Kızımız Alina’yı mayıs sonu, haziran başı gibi bekliyoruz” dedi. Eşiyle kontrol için doktora gideceklerini belirten oyuncu, “Şimdi Alina’yla buluşmaya gidiyorum. Detaylı kontrol var, oraya gideceğiz” dedi.

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle