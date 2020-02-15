Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'den bir gecede 3 kutlama

Evliliklerinin 3’üncü yıldönümlerini, Almeda Abazi’nin yeni yaşını ve Sevgililer Günü’nü bir arada kutlayan çift, mekan çıkışı soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu bu özel gece için, “Üçüncü yılımızı doldurduk, Allah ömür boyu birlikte olmayı nasip etsin. Sizin huzurunuzda, eşimin doğum gününü bir kez daha kutluyorum” dedi.