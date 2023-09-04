Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'den 40 bin fit’te reklam anlaşması

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Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Şubat 2017’de dünyaevine giren ve ilk çocukları Efehan’ı 2019’da, ikinci çocukları Alina’yı 2021’de kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, dünyaca ünlü marka Rams Global’in reklam yüzü oldu.

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Galatasaray stadının isim sponsoru olan Rams Global, şimdi de Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi ile reklam filmi çekecek. Çift, özel uçakta atılan imzalar sonrası, Rams Global’in sahibi Faruk Bülbül ile birlikte poz verdi.Geçtiğimiz günlerde Rams Global’in sahibi Faruk Bülbül ile birlikte özel uçakla Kazakistan’a giden Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 40 bin fitte birlikte reklam anlaşmasını imzaladılar. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin aldığı ücreti tam öğrenemedim ama bir sonraki yazımda onu da öğrenmiş olurum.

Yeni sezona hızlı başladı





Yeni dizisiyle ekranlarda olmak için gün sayan Melisa Döngel, Gardırop Magazin’in çekiminde göz kamaştırdı. Birbirinden güzel pozlar veren oyuncu, özel yaşamına dair soruları da yanıtladı. Hayatında biri olmadığını söyleyen Döngel, aşkın sadece iki kişi arasında olan bir şey değil, hayatın her anında olduğuna inandığını ifade etmiş. Son dönemin en başarılı oyuncularından olan Melisa Döngel, yeni sezonda hem diziyle hem de tiyatro projesiyle hayranlarıyla buluşacak.

Kendi markaları dışında giymiyor!





Damat, Tween ve DS’ markalarının sahibi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun marka aşkı herkesin malumu... Sıfırdan zirveye çıkardığı, yurtdışında açtığı şubelerle global isim haline getirdiği markalarına toz kondurmuyor. Meğer kendi markaları haricinde hiçbir kıyafet giymiyormuş! Süleyman Bey’in bu kırmızı çizgisini, eşi Ahu Hanım ile arasında geçen diyaloğu duyduğumda öğrendim.

Ahu Orakçıoğlu, eşine doğum günü için başka bir markadan şort hediye etmiş. Oldukça kaliteli bir marka olmasına rağmen, Süleyman Bey’in şortu hiç giymemesi üzerine Ahu Hanım, şortu beğenmediğini düşünmüş.

Ancak işadamı şortu beğendiğini ama prensip gereği başka marka giymediğini söyleyerek, bu konuda hassas olduğunu belirtmiş.

Prensibini, eşinden gelen hediye bile olsa değiştirmeyen Süleyman Orakçıoğlu’na bir kez daha hayran oldum.

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Aile arasında kutlama

İş ve cemiyet dünyasının ünlü ismi Erdal Acar, 55’inci yaşını ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak’ta kutladı.

Eşi Kardelen Hanım’ın yanı sıra, annesi Meryem Acar, ablası Funda Acar ve kardeşi Erdinç Acar’ın da hazır bulunduğu kutlamada ünlü işadamı, pastasının mumlarını oğlu Aslan’la birlikle üfledi.