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Tolga Sarıtaş'ın gizemli arkadaşı!

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#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Tolga Sarıtaş
Tolga Sarıtaşın gizemli arkadaşı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:36

Uzun süredir modacı Zeynep Mayruk’la ilişki yaşayan Tolga Sarıtaş, önceki akşam biri kadın üç arkadaşıyla Etiler’deki bir mekâna girerken görüntülendi.

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Arkadaşlarının yanından ayrılıp basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Rol aldığım dizi final yapacak. Şimdi artık dinlenme zamanı. Biraz dinlendikten sonra yeni projeler için görüşmelere başlayacağım” dedi.

Sarıtaş’ın erkek arkadaşları, yanlarındaki genç kadını apar topar mekâna soktu, ardından röportajı yarıda kesip ünlü oyuncuyu da içeri götürdü.

Tolga Sarıtaşın gizemli arkadaşı

Mekânda yaklaşık 20 dakika kalan ekip, daha sonra kapıya yanaştırılan taksiye bindi.

Tolga Sarıtaş, “Yanınızdaki hanımefendinin kim olduğunu soralım. Neden bir anda taksiye bindiniz?” sorularına yanıt vermedi.

Tolga Sarıtaşın gizemli arkadaşı

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#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Tolga Sarıtaş

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