Tolga Sarıtaş'ın gizemli arkadaşı!

Haberin Devamı

Arkadaşlarının yanından ayrılıp basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Rol aldığım dizi final yapacak. Şimdi artık dinlenme zamanı. Biraz dinlendikten sonra yeni projeler için görüşmelere başlayacağım” dedi.

Sarıtaş’ın erkek arkadaşları, yanlarındaki genç kadını apar topar mekâna soktu, ardından röportajı yarıda kesip ünlü oyuncuyu da içeri götürdü.

Mekânda yaklaşık 20 dakika kalan ekip, daha sonra kapıya yanaştırılan taksiye bindi.

Tolga Sarıtaş, “Yanınızdaki hanımefendinin kim olduğunu soralım. Neden bir anda taksiye bindiniz?” sorularına yanıt vermedi.