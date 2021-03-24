Tolga Karel'in Amerika rüyası gerçek oldu! Lojistik şirketi kurdu

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" dedi.

EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.

AMERİKA RÜYASI GERÇEK OLDU

Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım’ diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Pandemide işleri açılan Karel, 'Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO’luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir 'çıraklığını yapmadığım işin ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin başındayım rabbim yar ve yardımcım olsun' mesajını paylaştı.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı bir Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var.

BENİM GİZLİ KALMIŞ HİKAYEM

Ünlü oyuncu Tolga Karel, verdiği hayat mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı;

Çok değil 2018 Temmuz ayı Amerika’daki işimin batması ile her şeyimi kaybetmiştim 8 yaşında bir oğlum 2 yaşında bir kızım vardı üstelik karım da yeni doğacak oğlumuz Kenan’a hamileydi...

Bildiğiniz sıfırdım. Her şeyimi kaybetmiştim. Yabancı bir ülkede Üstelik 30 bin $ borcum ve oyunculuk dışında hiç bir mesleğimde yoktu.

Türkiye’ye gittim baba ocağına her şeye yeniden başlamak için, ‘eğer tekrar para kazanırsam ailemi de memleketime getiririm’ dedim. Fakat baktım ki Türkiye eski Türkiye değil dostlar tek tek kaybolmuş masadan…

Tekrar nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım derken son dönüş biletimle yeniden Amerika’ya döndüm. Cebimde sadece 30 dolar, bütün param çok zor geçen birkaç günün ardından bir gün bir ışık doğdu içime ve çocukluk hayalimi hatırladım öyle ya TIR kullanmak benim en büyük hayalimdi çocukken. Büyük geniş yollar sonsuz arazilerde fakat öyle unutmuş ki aklım zaman akıp gitmiş işte…

O gizli hayalimi bana hatırlatan rabbimdi onun sesiydi içime doğan, inanın ehliyetimi alacak dahi param yoktu kayınvalidemden 1000 dolar borç aldım ve tek seferde sınavları geçtim.

Ve sonrasını biliyorsunuz… Gecelerce saatlerce karda kışta fırtınada sürdüm sürdüm sürdüm. Ünlü olmak milyonların tanıdığı sevdiği bir sanatçı olmak açıkçası umurumda bile değildi.

Bu öylesine bir tutku oldu ki ben de gözüm parayı dahi görmez oldu. Hanım dedi ki bir gün ‘bütün borçlarımızı ödemişiz’ aktörlük ve şoförlükten geliyorum ben ama nereye gideceğimi Allah biliyor.

İşte bu yüzden tam ibretlik bir hikayedir benim hikayem

Bitti dediğin yerde Rabbim öyle bir aşk verir ve nur yağdırır ki üzerine anlayamazsın.

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