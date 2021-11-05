Tolga Karel'den müjdeli haber: 4. kez baba olmaya hazırlanıyor!

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Güven Hokna'ya övgüler yağdıran Karel bir de güzel haber verdi:

"Geçen gün aklıma geldin. 'Bu güzel kadın ne yapıyor' diye düşündüm. Türkiye'de seninle 5 yılımı geçirmek, senden aldığım tecrübeleri öğretiler... Seni çok seviyorum. Bu arada güzel bir haber vereyim: Benim dördüncü geliyor, şuan cinsiyet belli değil. 2,5 aylık. Hanımla "çok güzel çocuklar yapıyoruz, neden duralım? Devam edelim" dedik."

Yeni evi için arsa aldı!



Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı sonra da Amerika'da şirket kurdu.

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Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve hayalinin 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak olduğunu söyleyen Karel, dün eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için arsa aldı.

Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa alan Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü.

320 BİN DOLARA EV ALMIŞTI



Tolga Karel, 2020 yılında Florida'da ev satın almış, 320 bin dolar ödediği evin fotoğraflarını Instagram'da paylaşmıştı:

'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...'

HAYAT ÇOK PAHALI



Instagram hesabında sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Karel, ülkedeki hayat pahalılığından dert yandı.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum