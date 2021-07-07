Thor Saevarsson kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson hakkında bilgiler

Thor Saevarsson reklam çalışmaları için geldiği Türkiye'de gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. 37 yaşındaki Thor Saevarsson'un ayılrığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.

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