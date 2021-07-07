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Thor Saevarsson kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson hakkında bilgiler
Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu’yla ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Çiftin beraberliğinin duyulması ardından Thor Saevarsson ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Thor Saevarsson kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson hakkında bilgiler
Thor Saevarsson reklam çalışmaları için geldiği Türkiye'de gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. 37 yaşındaki Thor Saevarsson'un ayılrığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.