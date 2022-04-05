Ters köşe... Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü!

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'Her şey gördüğünüz gibi'

Adı Deniz Işın’la anılan Burak Deniz, eski aşkına döndü.

İlişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Burak Deniz ve Didem Soydan, ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde görüntülendi. “Barıştınız mı?” sorusuna “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını veren Deniz, tatile çıkacaklarını söyledi.

Didem Soydan ve Burak Deniz, tv100 kameraları tarafından görüntülendi.

Lüks araçla Bebek turu

Burak Yeter, 6 milyon lira değerindeki Lamborghini’siyle önceki gün yollardaydı.

Lüks otomobil tutkusuyla bilinen ünlü DJ, Bebek’i turladı. Tüm gözleri üzerine çeviren Yeter, üstü açık aracından muhabirlere selam da verdi. (Sayit DURMAZ)

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‘Yanlış anlaşılmasın’

Hakan Peker önceki gün Bebek’te bir kadın arkadaşıyla objektife takıldı. Ünlü şarkıcı, kadın arkadaşıyla iş toplantısı için buluştuğunu söyledi.

Hakan Peker, uzun bir aradan sonra önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yanında bir kadın arkadaşıyla objektife takılan ünlü şarkıcı, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için gazetecilere açıklama yaptı. Objektife yansıdığı kadın arkadaşıyla toplantı yapacaklarını söyleyen Hakan Peker, “Yanlış anlaşılma olmasın, Bensu Hanım ile bir toplantımız var. Kendisi benim klibimde oynayacak, onunla ilgili görüşmemiz var” diye konuştu. Basına poz verdikten sonra birlikte mekana geçen ikili, toplantı yaparak detayları konuştu. (Deniz BOY)

Doktor hanım flaşlara alışık değil

İrem Derici’den boşandıktan sonra kalbini doktor olan Seher Özkan’a kaptıran radyocu Rıza Esendemir, önceki gün sevgilisiyle Cihangir’de el ele görüntülendi.

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İki yıldır birlikte olduklarını belirten Esendemir, Şimdilik ilişkimiz çok güzel gidiyor. Doktor hanım böyle şeylere alışık değil, flaşlar patlayınca heyecan yaptı, elimi sımsıkı tutuyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Şelale hatırası

Karavan aldıktan sonra her fırsatta dostlarıyla kampa çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, geçtiğimiz hafta sonu da Şile’deydi.

Şile’nin doğa harikası Hacıllı Şelalesi’ni kızları Su ile gezen çift, aile fotoğraflarını “yine çok güzeldi” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ailece yürüyüş

Başakşehir futbol takımının kalecisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Babacan, ikiz kızlarıyla hafta sonu güzel havanın keyfini çıkardı.

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Sahil boyunca yürüyüş yapan Babacan Ailesi, sonrasında bir kafede mola vererek kahve aldı. Çift, daha sonra ellerinde kahveleriyle yürüyüşlerine devam etti. (Deniz BOY)