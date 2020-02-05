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Haber Giriş: 05.02.2020 - 08:10,Son Güncelleme:/

Teoman: Sakın üzülmeyin emekli olmuyorum

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Teoman: Sakın üzülmeyin emekli olmuyorum

Teoman önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı.

Konser sırasında sevenleriyle sohbet eden ünlü rock’çı, “tükenmişlik sendromuna yakalandığı” haberleri için şöyle dedi: “Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Ben sadece son senelerde çok çalıştığımı, yorgun olduğumu ve 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emeklilik yaşayacağımı söyledim. Bu sene az ve öz konser vereceğim. Yani konserlerimi azaltacağım, o kadar.” 

Teoman: Sakın üzülmeyin emekli olmuyorum


 

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