Tecavüzün laneti onlara da uzandı... Keşke yüzü kadar bahtı da güzel olsaydı

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Genç kadın bu olayın utancıyla yaşamak yerine kendini kayalıklardan aşağıya bıraktı. Ama bundan önce de aynı zamanda bir cadı olduğuna inanılan kadın bir lanette bulundu: "Bu aileden hiç kimse evliliğinde mutluluğu bulamayacak..."

Günümüzden çok uzun zaman önce, 13'üncü yüzyılda meydana geldiğine inanılan bu olay gerçek mi efsane mi bilinmez. Ama söz konusu ailenin önde gelen üyeleri gerçekten de evliliklerinde bir türlü mutluluğu bulamadı.

Kimi büyük bir aşkla sevdiği eşini gözlerinin önünde yaşanan korkunç bir kaza sonucu kaybetti. Kimi mutsuz evliliklere hapsoldu. Kimi de durmadan eşinden ayrıldı.

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Ailesinin genelini etkileyen ikili ilişkilerde mutsuzluk, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Charlotte Casiraghi'nin de peşini bırakmadı.



Bu konulara meraklı olanlar Monako Prensliği'ni yöneten Grimaldi ailesinden söz ettiğimizi anlamıştır.

Yüzyıllardır süregelen bu lanet gerçek mi değil mi kimse bundan emin olamaz. Ama ailenin tarihinde yaşanan olaylar bunu doğrular nitelikte.

Son yıllarda Prens Albert ile karısı Prenses Charlene'in evliliğiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialarla gündemde olan bu aileden yine bir ayrılık haberi geldi.

KOCASI KENDİNİ İŞE VERDİ, BU DURUM ONA AĞIR GELDİ

Ülkenin bir zamanlar dillere destan güzelliğiyle bilinen prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi, bir ilişkisinde daha mutluluğu bulamadı ve eşi Dimitri Rassam ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Fransız sinemasının ünlü yıldızlarından Carole Bouquet ile yönetmen Jean-Pierre Rassam'ın oğlu olan Dimitri Rassam, 2019 yılında evlenmişti. Bir çocukları olan çiftin evliliği sona erdirme kararı aldığı bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyor.

Voici dergisinin iddiasına göre çift, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyor. Sonunda da Charlotte'dan ayrılma isteği geldi.

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Dergiye konuşan bir kaynak "Dimitri, Fransa'nın önde gelen yapımcılarından birine dönüştü. Vaktinin büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyor. Bu yüzden aile hayatları kalmadı. Bu durum da Charlotte'a ağır geldi" diye konuştu.

ESKİ NİŞANLISINDAN DA BİR OĞLU VAR

Prenses Caroline ile ikinci eşi Stefano Casiraghi'nin üç çocuğundan en büyüğü olan Charlotte ile Dimitri Rassam 2019 yılında evlendi. Çiftin Balthazar adında bir erkek çocukları var.

Bu arada bu, Charlote Casiraghi'nin hüsranla sonuçlanan ilk ilişkisi değil. Daha önce oyuncu Gad Elmaleh ile nişanlanan Charlotte, ondan da bir erkek çocuk sahibi oldu.

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Charlotte'nin o ilişkisi de çocuk sahibi olmalarına rağmen yarım kalmıştı.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Charlotte Casiraghi 'nin buna rağmen aşkta yüzünün bir türlü gülmemesi de geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu tecavüzün lanetiyle ilgili söylentiyi bir kez daha gündeme getirdi.

Çünkü gerçekten de sahip oldukları onca varlığa rağmen bu ailenin çoğu üyesinin yüzü bir türlü gülmüyor.

Her ne kadar Charlotte'nin erkek kardeşleri Pierre ve Andrea eşleriyle mutlu bir evlilik yaşasa da bu konuda şans ailenin birçok üyesine denk gelmedi. Ailenin tarihi trajik olaylarla dolu.

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Elbette aralarında hayatını düzene sokup gerçekten mutlu olan da var ama ne yaptıysa bu ailenin üyeleri "lanetli" tanımlamasını üzerlerinden atamadı. Meraklıları, Monako Prensliği'ne hükmeden Grimaldi ailesi genelde başlarına gelen trajik olaylarla anılıyor.



İster misiniz bu ailenin önde gelen üyelerinin başına gelenlere şöyle bir bakalım.

GENÇ YAŞTA TRAFİK KAZASINDA HAYATA VEDA ETTİ

Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gözde yıldızlarından biriydi. Güzelliğinin de zarafetinin de eşi benzeri yoktu.

Bu durum, Avrupa'nın küçük ve zengin ülkesi Monaco'nun hükümdarı olan Prens Rainier'nin de gözünden kaçmadı. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamıyla masallara yaraşır bir düğünle evlendi.

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Üç çocukları oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluğu 1982 yılında bir daha geriye dönülmeyecek şekilde bozuldu.

Küçük kızı Stephanie ile bulunduğu arabada trafik kazası geçirdi Prenses Grace. O kaza sonuu henüz 53 yaşındayken kendi adını taşıyan hastanede son nefesini verdi.

BÜYÜK AŞKI, KOCASI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Grimaldi ailesinin üzerinde dolaşan kara bulutlar bununla da dağılmadı. Aile kısa bir süre sonra bir başka trajediyle sarsıldı.

Bu kez hayatı değişen kişi çiftin büyük kızı Caroline olur. 1970'lerde dünyanın en gözde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaşça büyük iş adamı Philippe Junot ile evlenir, üstelik ailesinin karşı çıkmasına rağmen. Ama bu evlilik uzun sürmez.

Prenses Caroline, mutluluğu ikinci evliliğini yaptığı İtalyan iş adamı Stefano Casiraghi'de bulur. Üç çocukları olur: Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluğu kısa sürer.

Stefano Casiraghi, henüz 30'lu yaşlarının başındayken karısının gözleri önünde geçirdiği bir bot kazasında ölür.Takvimler 1990 yılını göstermektedir o sırada. Yani, Prenses Grace'in ölümünden 8 yıl sonra aile bir başka trajedi ile sarsılır.

Prenses Caroline 2001 yılında Honover Prensi Ernst August ile evlendi. Ama onunla da bir süre önce yollarını ayırdı.

Ailenin küçük prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatını kaybettiği kazada yanında olan Stephanie uzun süre kendini toparlayamadı. Gençlik yıllarında da bir dönem şarkıcılığa merak salan Stephanie, annesinin kaybından sonra daha da sıra dışı bir hayat sürmeye başladı.

Koruması Daniel Ducruet ile evlenir ve iki çocuk sahibi oldu. Ancak Ducruet, Stephanie'yi Belçika Güzeli ile aldatınca ayrıldılar.

Daha sonra Monaco Sarayı'nın güvenlik müdürü Jean Raymond Gottlieb ile aşk yaşar ve bir çocuk sahibi oldu.

Ancak bu ilişki de uzun sürmedi. Daha sonra bir sirkte çalışan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aşk aşamaya başladı. Çocuklarını da alıp Knie ile birlikte onun sirk karavanında yaşamaya başladı. Ama büyük bir sorun vardı, Franco Knie evliydi. Tabii bu ilişkide de bitti.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR... DURMADAN KAÇAN BİR EŞ

Grace Kelly ile Prens Rainier'nin tek erkek çocuğu Prens Albert'e gelelim. Onun da özel hayatı çalkantılıydı. Evlilik dışı ilişkilerinden iki çocuk sahibi oldu.

Sonra Güney Afrikalı Charlene Wittstock ile evlendi ve ondan da biri kız diğeri erkek iki çocuğu dünyaya geldi. Fakat düğün günü gelinin döktüğü gözyaşları ve yüzündeki gergin ifade uzun süre konuşuldu.

Çünkü Wittstock'un düğün öncesi Monaco'dan kaçmaya çalıştığı, her seferinde de geri getirildiği iddiaları basına yansımıştı. İşte iddialara göre o gözyaşları sevdiği ile evlenen bir kadının mutluluk gözyaşları değil geleceğini belirsiz gören bir genç kadının mutsuzluğunun simgesiydi. Çiftin evliliği sürüyor ama haklarındaki iddialar da bitmek bilmiyor.