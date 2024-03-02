Yıllar boyunca birbirlerinin her şeyi olmuşlardı... Ünlü anne ile kızını parasız günler bekliyor

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Her ikisi açısından da büyük bir aşktı yaşadıkları. Bu ünlü çiftin erkek tarafı, katıldığı bir sohbet programında aşkını haykırmak için oturduğu kanepenin üzerine çıkıp zıplamıştı kendini tutamadan.

Genç kadın için ise bu aşk, çocukluk hayalinin gerçeğe dönmesiydi. Çünkü sevgilisiyle aralarında epey bir yaş hatta kuşak farkı olan genç kadın, bir zamanlar hayran olduğu, odasının duvarlarına posterlerini astığı yakışıklı aktörün kalbini çalmıştı.

Ama bu mutluluk çok da uzun sürmedi. Çocukları daha küçükken ayrılık kararı geldi. Boşandılar... Bunun ardından ne erkek ne de kadın, ilişkileri, ayrılıkları hakkında tek kelime etti.

Babanın kızını terk ettiği, arayıp sormadığı ileri sürüldü. Anne ise bütün enerjisi ve gayretiyle kızını büyütüp 17 yaşına getirdi.

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Hatta önümüzdeki ay bütün dünyanın küçücükken tanıdığı o kız 18 yaşına girip artık yetişkin olacak. İşte o andan itibaren de iddialara göre onları zor günler bekliyor.

EVLİLİKLERİ ALTI YIL SÜRDÜ

Olayın "babası tarafından terk edilen çocuk" kısmında anladınız büyük olasılıkla Tom Cruise ile Katie Holmes'tan söz ettiğimizi.

Bir dönemin en ünlü aşıkları olan 45 yaşındaki Katie Holmes ile 61 yaşındaki Tom Cruise, 2006 le 2012 arasında evli kaldılar. Onlar İtalya'da gösterişli bir düğünlü evlenmeden önce de kızları Suri'yi kucaklarına almıştı zaten.

Birçok kişi bu mutlu ailenin çok uzun yıllar birlikte kalacağını düşünürken altı yıllık evliliğin sonunda ayrılık kararı geldi.

O dönemde çok konuşulan iddialara göre Cruise'un, ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatına bağlılığı, kızını onların kurallarıyla büyütme isteği, bütün bu zorluk kuralların Holmes'un da hayatını etkilemesi bu evliliğin sonunu getirdi.

SANKİ KANINDAN CANINDAN DEĞİLMİŞ GİBİ

Haklarında onlarca iddia ortaya atılsa da onlar boşandıktan sonra bu konu hakkında hiç konuşmadılar.

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Suri, annesinin yanında kaldı. Babası Tom Cruise ise boşanmanın ardından onu arayıp sormadı ileri sürülenlere göre.

Suri, sanki onun kanından canından biri değil de sadece soyadını verdiği bir çocukmuş gibi davrandı. Ama öte yandan da kızının maddi ihtiyaçlarını karşıladı yıllarca.

İşte şimdi Katie Holmes ile Suri Cruise için işin Tom Cruise'dan gelen maddiyat kısmında bir değişiklik olacak.

O noktadan sonra da anne ile kızın hayatı eskisinden daha farklı olacak. İddialar bu yönde. Bunun nedenine bakacak olursak...

ÇOCUK PARASI, SURI 18 YAŞINA GELİNCE KESİLECEK

Katie Holmes ise Tom Cruise boşanırken kızları Suri'nin velayeti annesinde kaldı. Fakat yapılan anlaşmaya göre Cruise, kızının finansal giderlerini karşılamak zorunda kaldı.

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Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Cruise, 2012 yılından başlayarak kızına yılda 400 bin dolar çocuk nafakası ödedi. Anlaşmaya göre bu durum Suri 18 yaşına girinceye yani bir yetişkin oluncaya kadar sürecekti.

İşte şimdi o gün geldi. Tam adıyla Suri Noelle Cruise Holmes, önümüzdeki 18 Nisan'da 18 yaşına girecek. İşte o zaman da boşanma sırasında yapılan anlaşmaya göre babası Tom Cruise'dan gelen yıllık 400 bin dolarlık çocuk nafakası kesilecek.

İleri sürülenlere göre de rahat yaşamlarını bu para üzerine kuran Katie ve Suri için, "tatlı hayat" bitecek ve maddi açıdan daha zor bir dönem başlayacak.

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KATIE ARTIK 'GERÇEKTEN' ÇALIŞMAK ZORUNDA

Bu konuda da birbirinden farklı iki iddia öar. In Touch dergisine konuşan bir kaynak "Katie ile kızı Suri, Cruise'dan gelen para sayesinde lüks içinde rahat bir hayat sürdürdüler. Fakat Suri, 18 yaşına girince bu para kesilecek. Katie ile kızının geleceği belirsiz. Bu korkunç bir olasılık. Bu güzel yaşam bir gecede soru işaretleriyle dolu bir hale gelecek" diye konuştu.

Elbette Dawson's Creek adlı diziyle şöhreti bulduktan sonra Katie Holmes da yıllardır kendi parasını kazanıyor ve kendi servetini oluşturdu. Ancak bu kazanç, Tom Cruise'dan gelen desteğin yanında "bozuk para" gibi kalıyor bu kaynaklara göre.

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Yine dergiye konuşulan kaynaklara bakılırsa bir süredir kariyer anlamında da kendini çok fazla sıkmayan Katie Holmes, son dönemde harıl harıl iş aramaya başladı. Şimdi gerçekten tam anlamıyla çalışması gerek.

SESSİZLİK ANLAŞMASI ÖMÜR BOYU SÜRECEK: Ayrıca bu tür durumlarda çok rastlanan ve kişi için iyi bir kazanç kapısı olan anı kitabı yazmak, evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmak gibi bir lüksü de yok Katie Holmes'un. Çünkü boşanırken Tom Cruise ile yaptığı "sessizlik anlaşması" ömür boyu sürecek.





HOLMES'UN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Bütün bu iddialara Katie Holmes'un avukatı Jonathan W. Wolfe yanıt verdi. Katie Holmes'un avukatı Radar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada "Bu hikaye yalanlarla dolu. Ele alınacak o kadar önemli konu varken bu tür uydurmaların "gerçek" gibi sunulmasının sona ereceğini umuyoruz" diye konuştu.

Avukat Wolfe, Katie Holmes'un kızına bakacak ve kendi ayakları üzerinde durabilecek birikimi olduğunu savundu.

Aslına bakılırsa neredeyse çocukluk çağından beri kamera karşısında olan Katie Holmes'un 25 milyon dolarlık bir serveti var. Holmes, parasını sadece oyunculuktan değil tanıtım yüzü olduğu firmaların reklam kampanyalarından da kazanıyor.

Eski eşi Tom Cruise'un serveti ise 600 milyon dolar civarında. Bütün bu iddialara ve boşandıktan sonra Suri'yle hiç görüşmediği ileri sürülmesine rağmen Cruise'un, kızını 18 yaşına girip ve yapılan anlaşma sona erdikten sonra da terk etmeyeceğini, onun eğitim masraflarını karşılayacağını düşünenler de var.





Suri, Tom Cruise ile Katie Holmes'un boşanmasından sonra baba sevgisinden yoksun büyüdü.