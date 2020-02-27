Tarkan’ın ceketi tiyatro sahnesinde

Yıllar önce Orhan Gencebay’ın unutulmaz bestesi “Hatasız Kul Olmaz”ı seslendiren Tarkan, eğitici tiyatro oyunu “Kazasız Kul Olmaz”a da kayıtsız kalmadı. Mega Star, oyuna destek olmak amacıyla 2019 Avrupa turnesinde giydiği kırmızı ceketi ekibe hediye etti. İstanbul Gelişim Sanat tarafından sahnelenen, Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” şarkısının da yer aldığı oyunda ünlü sanatçının ceketini Ceyhun Fersoy giyecek.



Ceyhun Fersoy’un Zahrettin Çelik’le rol aldığı, sanat danışmanlığını Zihni Göktay, Birol Güven ve Yonca Evcimik’in üstlendiği “Kazasız Kul Olmaz”, iş ve trafik kazalarına karşı korunmanın önemine dikkat çekiyor. Oyun hakkında konuşan Zahrettin Çelik, “Bu mesaj kaygılı oyunu 7’den 70’e her yaştaki seyirciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için herkesin desteği önemli, Tarkan’a da ayrıca teşekkür ederiz” dedi.