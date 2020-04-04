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Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

Tarkan'dan 'evde kal' mesajı

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Tarkan'dan 'evde kal' mesajı
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MEGASTAR Tarkan’dan “Evde kal” mesajı...

 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan şu yazıyı paylaştı:

“Zor zamanlar. Bu Coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek... Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.”

 

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