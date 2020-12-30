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Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız’la görüntülendi
Tamer Karadağlı genç piyanist sevgilisi Iraz Yıldız’la önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
53 yaşındaki Tamer Karadağlı, 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız’la Nişantaşı City’s’e geldi. Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asıldı.
Karadağlı, Yıldız’la aralarındaki yaş farkını soran muhabirlere “Kime ne?” diye yanıt verdi. Çift daha sonra AVM’de Elçin Sangu ve Yunus Özdiken ile buluştu.
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