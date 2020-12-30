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Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:41 | Son Güncelleme:

Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız’la görüntülendi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız’la görüntülendi
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Tamer Karadağlı genç piyanist sevgilisi Iraz Yıldız’la önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

53 yaşındaki Tamer Karadağlı, 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız’la Nişantaşı City’s’e geldi. Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asıldı.

Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız’la görüntülendi

Karadağlı, Yıldız’la aralarındaki yaş farkını soran muhabirlere “Kime ne?” diye yanıt verdi. Çift daha sonra AVM’de Elçin Sangu ve Yunus Özdiken ile buluştu.
Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız’la görüntülendi


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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