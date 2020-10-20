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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

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Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
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Yasak Elma dizisiyle ilgili iddialar kafalarda soru işareti bıraktı. Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Peki, iddialar doğru mu? Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinde sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Halit Argun'un hayatını kaybedip kaybetmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Kulislere göre, Halit Argun karakteri, 5 bölüm sonra diziden ayrılacak.

Halit Argun-Talat Bulut

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

 

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