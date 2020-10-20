Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinde sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Halit Argun'un hayatını kaybedip kaybetmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Kulislere göre, Halit Argun karakteri, 5 bölüm sonra diziden ayrılacak.

Halit Argun-Talat Bulut



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