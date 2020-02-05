Survivor Sema’dan sürpriz

Vural, “Susma” adlı şarkısını “Survivor” yarışmasıyla tanınan Sema Aydemir’le seslendirdi. Aydemir, “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Vural’dan böyle bir teklif gelince çok sevindim. Şarkının sözleri de o kadar hoşuma gitti ki, ‘Bu şarkıyı mutlaka okumalıyım’ dedim. İkili olarak sevenlerimize güzel bir sürpriz yapmak istedik” dedi.