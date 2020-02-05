Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:20,
Survivor Sema’dan sürpriz
“İstanbul”, “Hep Çatası Var” ve “Hayrola” şarkılarıyla adını duyuran Vural, yeni bir single hazırladı.
Vural, “Susma” adlı şarkısını “Survivor” yarışmasıyla tanınan Sema Aydemir’le seslendirdi. Aydemir, “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Vural’dan böyle bir teklif gelince çok sevindim. Şarkının sözleri de o kadar hoşuma gitti ki, ‘Bu şarkıyı mutlaka okumalıyım’ dedim. İkili olarak sevenlerimize güzel bir sürpriz yapmak istedik” dedi.
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