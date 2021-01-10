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Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:45 | Son Güncelleme:

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

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Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Önce motosiklet binen Ilıcalı, ekibiyle görsel şölen yaşattı daha sonra köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla şov yaptı!

Survivor Türkiye 2021'de büyük heyecan başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı adaya giderken Acun Ilıcalı da adaya ayak bastı.

En merak edilenlerden biri Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geleceğiydi.

Önce Türkiye'de üretilen motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra herkesi şoka uğrattı.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

 Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla adaya gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu.

Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

Deniz aracının fiyatı 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor.

Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu araç 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

İLK OYUNU KİM KAZANDI? 
Survivor 2021'de ilk oyunun ödülü barakaydı. Sekizer kişinin yarıştığı oyunda her turda kaybeden takımdan bir kişi oyun dışı kaldı.

Kazanan takım için dezavantaj sayılan bu oyunda beş olan ödülü kazanacaktı. Ünlüler, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 4-0 öne geçti.

Nefes kesen oyunda Gönüllüler skoru 4-1 yapsalar bile Ünlüler son oyunu kaybetmedi ve Survivor 2021'deki ilk ödül oyununu 5-1'lik skorla kazanmış oldu.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

İKİNCİ ÖDÜL OYUNU GÖNÜLÜLERİN

Ünlüler ve gönüllüler ikinci oyunda olta ve zıpkın takımı için karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı bir başlangıç yapan gönüllüler 10 -7'lik skorla ödül oyununu kazandı.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...

GÖNÜLLÜLERDEN BİR YARIŞMACI ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

6 erkek 6 kadın olmak üzere 12 yarışmacıdan oluşan gönüllüler takımı Survivor'ın ilk günü konseye gitti. 6 kadın yarışmacıdan birinin ünlüler takımına geçmesi için oylama yapan gönüllüler, ünlüler takımına İlayda Şeker'i gönderdi ve takımlar 11-11 eşitlendi.

Survivor 2021 başladı işte merak edilenler...


 

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