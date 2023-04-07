Sürpriz yakınlaşma... Kerem’e influencer sevgili!

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Aldığım bilgilere göre yakışıklı oyuncu Mehtap Algül ile birlikteymiş. Algül’ün adı bir dönem Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmıştı.

Kaygılaroğlu’nun, Melis İşiten’le boşandıktan hemen sonra Mehtap Algül ile sevgili olduğu öne sürülmüş ama bu iddia yalanlanmıştı.

Güzel influencer, Instagram’da 420 bin takipçisine hayatından kesitler sunuyor, 60 bin abonesinin olduğu YouTube kanalında ise fenomenlerle sohbetler ediyor.

Bakalım, Kerem Bürsin’le el ele ortaya çıkıp, aşk hayatına dair gelişmeleri de paylaşacak mı?

Depremzedelerin yanında

Almanya’da yaşayan iş insanı Okan Koldere’den alkışlanacak hareket.

Depremin ilk gününden bu yana gecesini gündüzüne katan Koldere, afetten zarar gören vatandaşlar için yaptığı yardımların yanı sıra Almanya’da yaşayan Türklerden yardım toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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Çocukların bu süreci en az hasarla atlatması için öncü olan Koldere, gurbetçi vatandaşların maddi manevi depremzedelerin yanında olduğunu söylüyor.

Mahkemelik oldular!

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Erçil ile oyuncu Serkan Altunorak mahkemelik oldu!

Erçil’in Bağdat Caddesi’ndeki dairesinde kiracı olan Altunorak, iddiaya göre kirasını ve apartman aidatını düzenli olarak ödemediği için Burcu Erçil tarafından uyarıldı.



Ancak ev sahibinin uyarısına rağmen ödemelerini yapmayan Altunorak, sonunda Erçil tarafından mahkemeye verildi.

özleşmede yazan kira artış oranına uygun artış yapmadığı gerekçesiyle icra takibi ve tahliye davası açılan Altunorak’ın dairede tek başına köpekleriyle birlikte yaşadığını öğrendim.

Evi kendisi tutan oyuncu, sözleşmeyi ise annesinin üzerine yapmış.

Mahkemenin nasıl sonuçlanacağını takip edeceğim, ancak ödemelerini düzensiz yapması bayağı tatsız bir durum.

‘Babaanne’ye kutlama

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Arda-Aslıhan Turan çifti, anneleri Yüksel Turan’ın yeni yaşı için aile arasında minik bir kutlama yaptı.

Çiftin Çubuklu’daki evinde organize edilen kutlamaya Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ve yengesi Katre Turan’ın yanı sıra kuzeni Egemen Türk de katıldı.

Babaanne Yüksel Turan, eşi Adnan Turan ile birlikte pastasının mumlarını üflerken, torunları Hamza Arda ve Aslan Asil de kendisine eşlik etti.

Sağlıklı yaşamın adresi

Cemiyetin ünlü ismi İlkem Öztürk’ün kurduğu D.O.S.E. Health & Wellness, bünyesinde “temiz gıda” felsefesiyle hizmet veren Overdose ile fark yaratıyor.

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Kısa sürede sağlıklı beslenmek isteyenlerin adresi olan mekân, gün boyu hem doyurucu hem de besleyici yemekler sunuyor. D.O.S.E. Health & Wellness’ta ise bakımların yanı sıra yoga ve pilates dersleri de veriliyor.