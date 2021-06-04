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Haber Giriş: 04.06.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Sürpriz nikah! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Sürpriz nikah! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi...

Oyuncu Burak Sergen, şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

45 gün sonra taburcu oldu
45 gün sonra taburcu oldu!

Sürpriz nikah Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi...


Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi.



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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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