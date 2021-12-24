Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya'dan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

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İKİNCİ BULUŞMA



Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta Etiler’deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle yemek yemiş, yanındaki kişi kendini gizlediği için görüntülenememişti.

Genç şarkıcı mekan çıkışı muhabirlerin sorularını “Arkadaşlarımla yemek yedim” diyerek geçiştirmişti. Gizemli erkeğin Haldun Demirhisar olduğu ikinci buluşmada ortaya çıktı.



Aracına binen Aleyna Tilki sorulara yanıt vermedi.



ZAFER İŞARETİ



Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda yeniden buluştu. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden işadamı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı

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Aleyna Tilki, Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafla yeni projesini duyurdu. Şarkıcı, bir karavanın yanında çektirdiği karenin altına “Sürpriz geliyor” diye yazdı.