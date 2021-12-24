Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya'dan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Burak Kapacak gerçeği Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı...Burak Kapacak gerçeği! Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı... #Burak Kapacak
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Harekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı TIRPAN operasyonuHarekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu!#TIRPAN Operasyonu
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyorBitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında son durum Ons altında sıçramaAltın fiyatlarında son durum! Ons altında sıçrama#Altın
Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında o konuşmayı anlattı...Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında o konuşmayı anlattı...#Sergen Yalçın
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
Dünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdiDünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdi#Bangladeş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
Erdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik miErdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik mi?#FETÖ
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya'dan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

#Aleyna Tilki#Serenay Sarıkaya#Haldun Demirhisar
Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi
Sayit DURMAZ

Geçen yaz Göcek’te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen işadamı Haldun Demirhisar, önceki akşam da Aleyna Tilki’yle buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler’deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İKİNCİ BULUŞMA

Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta Etiler’deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle yemek yemiş, yanındaki kişi kendini gizlediği için görüntülenememişti.

Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

Haldun Demirhisar, mekan çıkışı Aleyna Tilki’ye aracına kadar eşlik etti.

Genç şarkıcı mekan çıkışı muhabirlerin sorularını “Arkadaşlarımla yemek yedim” diyerek geçiştirmişti. Gizemli erkeğin Haldun Demirhisar olduğu ikinci buluşmada ortaya çıktı.

Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

Aracına binen Aleyna Tilki sorulara yanıt vermedi.

ZAFER İŞARETİ

 Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda yeniden buluştu. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden işadamı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı

Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

Haldun Demirhisar muhabirlere böyle poz verdi.

Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi

Haldun Demirhisar geçen yaz Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili, Demirhisar’ın Göcek’teki çiftliğinde baş başa görüntülenmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başaSerenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa!Haberi görüntüle


Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi


SÜRPRİZ GELİYOR

Aleyna Tilki, Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafla yeni projesini duyurdu. Şarkıcı, bir karavanın yanında çektirdiği karenin altına “Sürpriz geliyor” diye yazdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Serenay Sarıkaya#Haldun Demirhisar

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA