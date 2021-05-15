Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa!

“Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsedilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum.”