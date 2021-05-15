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Ali KESER
Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 07:45 | 

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar çiftlikte baş başa!

Serenay Sarıkaya, “Arkadaşım” dediği Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı.

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1YORUMLARI KINIYORUM

YORUMLARI KINIYORUM!

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar geçen ay Göcek’te, işadamının teknesinde görüntülenmiş, güzel oyuncu sosyal medyada yapılan yorumlara şu mesajla isyan etmişti:

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“Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsedilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum.”

3EVDEN ÇIKMIYOR

EVDEN ÇIKMIYOR

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar’la yine Göcek’te görüntülendi. İkili, bu kez işadamının çiftlik evinde objektife yansıdı. Sarıkaya ve Demirhisar, ziyaretlerine gelen arkadaşlarını uğurladıktan sonra bahçede baş başa vakit geçirdi.

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Yaklaşık 1 aydır bu evde kalan ikilinin birlikte görüntülenmemek için yalnızca gece geç saatlerde Bedri Rahmi Koyu’nda bağlı bulunan tekneye geçtikleri öğrenildi.

5Ameliyat olacak

Ameliyat olacak

Haldun Demirhisar’ın, Serenay Sarıkaya’yla görüşmeye başladıktan sonra görünüşüne daha çok dikkat etmeye başladığı, hatta bunun için bıçak altına yatma kararı aldığı konuşuluyor. Yakınlarının iddiasına göre; işadamı zayıflamak amacıyla yakında mide ameliyatı olacak.

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