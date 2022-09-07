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Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı!

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#İzi Hekimoğlu#YAĞMUR ÜNAL#Burning Man
Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:24

Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, bir süredir görüştüğü iddia edilen iş insanı İzi Hekimoğlu ile birlikte ‘Burning Man’ festivaline gitti. Bu arada ‘The Latest Thing’ markasıyla tanınan cemiyetin ünlü ismi Yasemin Gençoğlu’nun babası olan İzi Hekimoğlu’nun dede olmaya hazırlandığını da not düşeyim.

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Yağmur Ünal’ın, bütün yazı İzi Hekimoğlu’nun teknesinde geçirdiğini öğrenmiş ama aradaki yaş farkından dolayı bu ilişkiye bir ihtimal vermemiştim. 60 yaşın üzerinde olan Hekimoğlu, tıptaki teknolojiler sayesinde asla yaşını göstermiyor. Yağmur Ünal’ın ise 37 yaşında olduğu biliniyor. 

 

Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı

Her yıl Amerika’nın Nevada Çölü’nde yapılan sanat ve müzik festivali ‘Burning Man’, son yıllarda Türk sosyetesinin de uğrak noktalarından olmuştu. Çılgın kıyafetleriyle günlerce çöldeki lüks karavanlarda kalan ünlüler, farklı sanat performanslarını deneyimleyip, müzik konserlerine katılıyorlar.

Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu da arkadaş grubuyla festivali deneyimlemeye gitti. Kıyafet tarzlarıyla çöldeki genel ambiyansa oldukça uyum sağlayan ikiliyi, bakalım İstanbul’a dönünce birlikte görebilecek miyiz?

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Her şey yolunda

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı yönündeki dedikodular yalanlanmıştı biliyorsunuz. İzzet Özilhan’ın hack’lendiği için Instagram hesabını kapattığını, çiftin arasında hiçbir sorun olmadığını yazmıştım. Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı yayınlayarak “her şey yolunda” mesajı verdi. Malum artık İzzet Bey’in bir sosyal medya hesabı yok. Yasemin Hanım da hesabını iş için kullanıyor ağırlıklı olarak ama belli ki arada böyle paylaşımlar yaparak hayranlarının yüreğine su serpecek.

Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı

Spor tutkunları

Havaların biraz serinlemesiyle dışarıda spor yapanlar yeniden sokaklara düştü. Spor tutkunu iki isim, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Cemiyetin hayırsever isimlerinden Zeynep Üstünel, hiç aksatmadığı sporunu yapmak için sahildeydi. Uzun bir koşu yapan Üstünel’in keyfi yerindeydi.

Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı

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İş dünyasının ünlü ismi Harun Tan da Bebek’e spor yapmaya gelenlerden oldu. Düzenli olarak yoga yapan Harun Bey, güzel havayı görünce bu kez yürüyüş yaptı. 

Çocuklarını gezdirdiler

Romina-Niv Garih çifti de Bebek’te yürüyüş yaptı. İki küçük çocuğu olan çift, sahil boyunca yürüyerek hem kendileri spor yaptı hem de çocuklarını gezdirdi. Garih çifti, çocukları yorulunca kahve molası verdikten sonra evlerine döndü.

Sürpriz ikili Burning Man’de ortaya çıktı

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#İzi Hekimoğlu#YAĞMUR ÜNAL#Burning Man

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