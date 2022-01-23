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Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması

#Merve Boluğur#Emre Kaya#Hakan Sabancı
Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması
İsmail BAYRAK

Magazin dünyasından son dedikodulara Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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-Sevgilisi Erkan Şen’den sessiz sedasız ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başlamış!
Sevgililer geçtiğimiz günlerde La Boom adlı mekanda eğlencedeymiş.
- İlişkinin nasıl başladığını araştırınca hayretler içinde kaldım. Konuşulanlara göre; Merve Boluğur ve Emre Kaya arasında bir yakınlaşma başlamış.

Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması

- Boluğur sonrasında istediği ilgiyi göremeyince onu kıskandırmak için Erkan Şen’le görüşmüş. Kaya beklediği adımı attığında da Şen’e “güle güle” demiş...

Gizli kalmadı
- Cemiyetin çapkın ismi Hakan Sabancı’nın adı şimdi de Defne Samyeli’nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu’yla anılıyor. Öğrendiğime göre iki genç, geçen perşembe akşamı Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı.

Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması


- Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Hakan Sabancı’nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti.

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Yeni dizi Yunanistan’da
-Geçen yıl yayınlanan “Aşkın Tarifi” dizisinde ‘Mirza’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Atakan Yılmaz, yeni projesi için Yunanistan’a gitti.

Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması

Oyuncu, “The Bridge” dizisinden uyarlanacak ve Yunanistan’da dijital platformda yayınlanacak yapımda rol alacak. Yunanistan-Türkiye yapımı dizide İngilizce oynayacak olan Yılmaz, önümüzdeki hafta sete çıkacak.

Anne-babadan
evliliğe onay
-Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aldığı evlilik teklifini sosyal medyada ilan etmişti. Şarkıcının “evet” demeden önce annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz’ü arayıp usulen izin aldığını öğrendim.

Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması

Sevincini ailesiyle paylaşan Hadise, yakında Belçika’ya gidip anne-babasıyla düğünün detaylarını da konuşacak.

 

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#Merve Boluğur#Emre Kaya#Hakan Sabancı

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