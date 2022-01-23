Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması

-Sevgilisi Erkan Şen’den sessiz sedasız ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başlamış!
Sevgililer geçtiğimiz günlerde La Boom adlı mekanda eğlencedeymiş.
- İlişkinin nasıl başladığını araştırınca hayretler içinde kaldım. Konuşulanlara göre; Merve Boluğur ve Emre Kaya arasında bir yakınlaşma başlamış.
Gizli kalmadı
- Cemiyetin çapkın ismi Hakan Sabancı’nın adı şimdi de Defne Samyeli’nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu’yla anılıyor. Öğrendiğime göre iki genç, geçen perşembe akşamı Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı.
Yeni dizi Yunanistan’da
-Geçen yıl yayınlanan “Aşkın Tarifi” dizisinde ‘Mirza’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Atakan Yılmaz, yeni projesi için Yunanistan’a gitti.
Anne-babadan
evliliğe onay
-Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aldığı evlilik teklifini sosyal medyada ilan etmişti. Şarkıcının “evet” demeden önce annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz’ü arayıp usulen izin aldığını öğrendim.