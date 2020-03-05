Sümeyye Boyacı, Barbie’nin rol modeli oldu

ÇAĞLA VE GÜLSE’DEN SONRA

Barbie, önyargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının bu “hayali duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçip oyuncak bebeklerini üretiyor. Daha önce Çağla Kubat ve Gülse Birsel’i rol model olarak belirleyen markanın bu yıl Türkiye’den seçtiği isim; doğuştan iki kolu olmayan milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.



AYAKLARIYLA RESİM YAPIYOR

Uluslararası yarışmalarda paralimpik yüzücü olarak Türkiye’yi temsil eden Sümeyye Boyacı, aynı zamanda resim sanatıyla da ilgileniyor. 4.5 yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Boyacı’nın suluboya resimleri, 2009’da Moskova’da düzenlenen bir sergide yer aldı. Boyacı, 2010 yılında da resimlerinden birini o dönem Rusya’nın First Lady’si olan Svetlana Medvedeva’ya hediye etti.



Geçen yıl Amerika’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, Londra’da yapılan Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda da gümüş madalyaya ulaştı.