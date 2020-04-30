Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
Antalya'da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.
Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü'nün ilk tepkisi gülmek oldu ve dakikalarca gülmekten konuşamadı, gözlerinden yaş geldi.
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