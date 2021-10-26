Süher Pekinel kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Trajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
Vodafone Parkta herkesin gözünden kaçtı Penaltıda Ersin...Vodafone Park'ta herkesin gözünden kaçtı! Penaltıda Ersin...#Beşiktaş Galatasaray
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
Bahçeli: Kavala, Sorosun kuryesi, Gezinin kışkırtıcısıdırBahçeli: Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır#MHP
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Oxford açıkladı... Asıl hedef belli olduAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Oxford açıkladı... Asıl hedef belli oldu#Koronavirüs
Uzmanlar duyurdu: Sıradışı... Koronavirüse karşı akrep zehriUzmanlar duyurdu: Sıradışı... Koronavirüse karşı akrep zehri! #Koronavirüs
NASAdan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyorNASA'dan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyor!#NASA
Güneş görmüyor, penceresi neredeyse yok İşte doğa manzaralı diye kiralık ilanı verilen evGüneş görmüyor, penceresi neredeyse yok! İşte 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verilen ev#Kadıköy
Avukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı Hırsızın kimliği şoke ettiAvukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı! Hırsızın kimliği şoke etti#İzmir
Bende diskalkuli var'Bende diskalkuli var'#Beren Saat
PKKda derin çatlak 680 terörist isyan etti: TSKnın karşısına çıkamadılarPKK'da derin çatlak! 680 terörist isyan etti: TSK'nın karşısına çıkamadılar#PKK
Sergen Yalçın, Fatih Terimle ne konuştuklarını açıkladıSergen Yalçın, Fatih Terim'le ne konuştuklarını açıkladı#Beşiktaş
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
Kornerde kafalar karıştı Aynısı Marsilyada yaşandı...Kornerde kafalar karıştı! Aynısı Marsilya'da yaşandı...#Beşiktaş Galatasaray
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Süher Pekinel kimdir?

#Süher Pekinel#Süher Pekinel Kimdir#Süher Pekinel Yaş
Süher Pekinel kimdir

Dünyaca ünlü piyanist Süher Pekinel, üvey çocuklarının, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran’a ait şirketin içini boşaltıp bir yük gemisini de sattıklarını ileri sürerek savcılığa başvurdu. İddialar ardından Süher Pekinel'in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Süher Pekinel, Güher Pekinel ile birlikte 2021 yılının Ocak ayında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti. Peki, Süher Pekinel kimdir?

Haberin Devamı

Türk piyanist Süher Pekinel, 29 Mart 1953 tarihinde dünyaya geldi. İkiz kız kardeşi Güher Pekinel ile birlikte Pekinel Kardeşler adıyla uluslararası üne sahip piyano ikilisi oluşturmuştur.

İlk müzik eğitimini kardeşi Süher Pekinel ile birlikte profesyonel piyanist olan annelerinden aldı ve küçük yaşta Ferdi Statzer'in öğrencisi oldu. İlk kez 6 yaşında sahneye çıktı ve dokuz yaşında iki kardeş Ankara Filarmoni Orkestrası eşliğinde ilk canlı konserlerini verdi. İlkokuldan sonra ortaöğrenime Notre Dame de Sion Lisesi'nde devam etti. Müzik eğitimi için 1963'te devlet bursu ile Fransa’ya gitti. Önce Paris Konservatuvarı'nda ardından Almanya'da Frankfurt Yüksek Müzik Okulu'nda, daha sonra ABD'de Curtis Institute of Music'te eğitim aldı. 18 yaşında müzik yaşamına iki yıl ara vererek Goeethe Üniversitesi'nde felsefe alanında eğitim gördü.

1978'de Juilliard Müzik Okulu ve paralel olarak Frankfurt Yüksek Müzik Okulu'nda yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Almanya'yı temsilen katıldıkları UNESCO Dünya Müzik Yarışması dahil, Almanya, ABD ve İtalya’da uluslararası yarışmalarda ikili ve solo olarak birçok ödül kazandı.

Haberin Devamı

Pekinel Kardeşler 1984'te Herbert von Karajan tarafında keşfedilerek Salzburg Festivali'ne davet edildi. Güher Pekinel, o zamandan beri ünlü orkestralarla dünya çapındaki müzik kariyerini kardeşi Süher Pekinel ile birlikte sürdürmektedir. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora unvanına, 2013 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Sanatçı, "müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile" Güher Pekinel ile birlikte 2021 yılının Ocak ayında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süher Pekinel#Süher Pekinel Kimdir#Süher Pekinel Yaş

BAKMADAN GEÇME!

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!

2021nin en değerli markaları açıklandı Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

2021'nin en değerli markaları açıklandı! Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!