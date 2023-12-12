Bu yaştan sonra bir de bununla uğraşacak! Beni çocuk yaşta taciz ettin, ver 50 milyonu!

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'BANA 50 MİLYON DOLAR VERMELİSİN!'

Aradan geçen bir yıl içinde bu konuda bazı değişiklikler oldu. Elbette söz konusu kadın suçlamasını geri çekmedi. Ancak duruşmada onu savunan avukat davadan çekildi.

Ünlü oyuncunun tacizine uğradığını ileri süren kadın ise mahkemeden kendisine yeni bir avukat bulması için ek süre istedi.

Ama tek talebi bu değil. Daha çocuk yaşında taciz kurbanı olduğunu ileri süren kadın, ünlü oyuncudan da kendisine çocuk yaşta tecavüz ettiği için 50 milyon dolar tazminat istedi.

KENDİNİ TAM OLARAK TEMİZE ÇIKARAMADI

Hafızası iyi olanlar bu korkunç olayda suçlanan kişinin Hollwood'un emektarlarından şu anda 86 yaşında olan Warren Beatty olduğunu hatırlar.

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Bir dönem sinemanın en yakışıklı ı yıldızlarından biri olan ve uzun süredir de Anette Bening ile mutlu bir evlilik sürdüren Beatty, geçen yıldan bu yana bu konuda kendini temize çıkarabilmiş değil.

Onun hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan ve dava açan kişi ise Lousiana'da yaşayan Kristina Charlotte Hirsch adında bir kadın.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın belgelerine göre Beatty, 1973 yılında bir film setinde tanıştığı Hirsh'e tacizde bulundu.

İşin aslına bakılırsa dava dosyasında Warren Beatty'nin adı doğrudan geçmiyor. Fakat yapılan tanımlama bu kişinin Beatty olduğuna kuşku bırakmayacak durumda.

Dava dosyasında Beatty'nin adı net olarak belirtilmemiş. Ancak en ünlü filmlerinden biri olan Bonnie ve Clyde ile orada canlandırdığı karakter açık açık yazılmış durumda.

O SIRADA HENÜZ 14 YAŞINDAYDI

Dava dosyasında Warren Beatty "Bonnie ve Clyde adlı filmde Clyde'ı canlandıran ve en iyi aktör dalında Oscar adayı gösterilen oyuncu" olarak tanımlanıyor.

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Ünlü oyuncu aleyhine cinsel taciz davası açan Kristina Charlotte Hirsch'in iddiaları da korkunç. O iddialara göre Beatty ile Hirsch, 1973 yılında bir film setinde tanıştılar.

Hirsch o sırada henüz 14 yaşındaydı. Beatty ise 36 yaşında bir yetişkindi. Suçlamayı yönelten kadının iddiasına göre Beatty, tanıştıktan sonra kendisine aşırı ilgi göstermeye başladı.

Dava dokümanlarına göre Warren Beatty, o sırada çocuk yaşta olan Hirsch'in görüntüsüne ve güzelliğine defalarca vurgu yaptı.

ŞÖHRETİNİ VE NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Sonra ona telefon numarasını verdi ve kendisini aramasını istedi. İddialar, Beatty'nin bununla da yetinmediği yönünde. Buna göre aktör, genç kızı defalarca kendi otomobiliyle gezmeye çıkardı. Hirsch'in bekareti ile ilgili yorumlar yaptı. Hatta genç kızın ev ödevlerini yapmasına bile yardım etti.

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Beatty'nin kendisine yönelik bu tavırlarından fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini ileri süren Kristina Charlotte Hirsch, aktörün sahip olduğu şöhreti ve nüfuzu kötüye kullandığını belirtti.

Yasal belgelere göre Warren Beatty, o yıl boyunca Hirsch'i defalarca cinsel eylemlere yöneltmeye çalıştı, hatta bu tür bir temas için zorladı. Dava dosyasında Hirsch ile Beatty'nin sonunda bu tür eylemler içine girdikleri iddiası da yer aldı.

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Bu dava ile ilgili son gelişmeler de ilginç. Buna göre Hirsch'in avukatı davadan çekilme kararı aldı. Hirsch de mahkeme heyetine kendi kendisini temsil edemeyeceğini bu yüzden yeni bir avukat bulması için kendisine ek süre verilmesi gerektiğini bildirdi.

Ünlü oyuncunun tacizine uğradığını ileri süren Hirsch ise Beatty hakkında "o benim masumiyetimi aldı" diyerek uğradığı fiziksel ve psikolojik zararı karşılaması için yıldızdan 50 milyon dolar tazminat istiyor.