Sosyete güzelinin doğuramadığı söyleniyordu: Ben de isterdim hamile kalmayı... Ama hayatım buna uygun değil

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Hem yakın zamanda bir yaşına girecek olan oğluna hem de bir haftalık kızına bu yöntemle sahip oldu bu ünlü.

Gerçi bunun nedenleri hakkında daha önce bazı açıklamalar yapmıştı ama belli ki bir kez daha bu konuda konuşmak zorunda hissetti kendini. Gelin bir bakalım.

Magazin gündemini takip eden herkes Paris Hilton'dan söz ettiğimizi hemen anladı. Bu yılın başlarında Phoenix Barron adını verdiği bir erkek bebek sahibi olan 42 yaşındaki Hilton ve kocası Carter Reum şimdilerde ikinci çocuk sevinci yaşıyor.

Çünkü kızları London'ın doğumunu da geçen hafta ilan etti yıldız. Yıllardan beri bebek sahibi olmak istediğini söyleyen Hilton sonunda hayalini gerçekleştirdi.

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Paris Hilton yıllardır hayalini kurduğu bebeklerine sonunda kavuştu. Şimdi bir tane daha bebek sahibi olmayı planlıyor.

Hatta şimdi bir tane daha bebeği olmasını istiyor. Ama görünüşe göre onu da kendisi doğurmayacak. Hilton doğal yollarla hamile kalıp bebek dünyaya getirmemesinin nedenini de anlattı.

Paris in Love (Aşık Paris) adlı kendi programında bu konuda konuştu Paris Hilton. O anlarda da bir itirafta bulundu.

"Ben de hamile kalmayı isterdim" dedi. Ama sonra da Carter Reum ile kendisinin sürekli göz önünde olmaları ve durmadan mercek altına alınmaları nedeniyle bunu tercih etmediğini sözlerine ekledi.

Hilton'un anlattığına göre taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk dünyaya getirmeye karar vermek zor bir süreç.

Ama hayatını fazla göz önünde yaşadığı için bunu yapmak zorunda hissetti anlattığına göre.

Hilton ve Reum, çok göz önünde oldukları için taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar vermişler.

Paris Hilton programında bir bebeği karnında taşımanın, onun orada büyümesini ve tekmelerini hissetmenin harika bir deneyim olduğunu anlattı.

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Sosyete güzeli, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu 10 aylık oğlu Phoenix'in doğumunu sağlık ve güvenlik nedeniyle gizli tuttuklarını da sözlerine ekledi.

Yine de bebeğin biyolojik olarak kendisine ve kocası Carter Reum'a ait olduğunun altını çizdi.

Kocasının da başta çocukları Phoenix ve London olmak üzere tüm ailenin güvenliği konusunda endişeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Aslına bakılırsa Paris Hilton'un düğününden hemen sonra bu bebek konusu konuşulmaya başlanmıştı...

Paris Hilton, geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden hamile kalıp doğum yapmaktan korktuğunu daha önce açıklamıştı.

Bir ara annesi Kathy, "Paris doğuramıyor" diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama da o dönemde çok konuşulmuştu.

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Bunun hemen ardından Paris Hilton, annesinin nereden böyle bir kanıya kapıldığını bilmediğini söyleyip "İstediğim an hamile kalıp doğurabilirim. Bunun için bir engel yok" diye konuşmuştu.

Hilton, anılarını kaleme aldığı Paris The Memoir adlı kitabında bu konuya da değinmişti. Hilton, gençlik yıllarında tacize uğradığını itiraf etmişti. Ardından da bir kadının doğum yapmasına tanık olup travma yaşadığı için hamile kalmaktan ve bebek dünyaya getirmekten korktuğunu anlatmıştı.