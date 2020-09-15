Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Paylaşım yaparak takipçilirine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.