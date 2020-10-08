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Haber Giriş: 08.10.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

"Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor" Şevval Şahin'in konuşması sosyal medyada alay konusu oldu

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"Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor" Şevval Şahin'in konuşması sosyal medyada alay konusu oldu
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Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile düzenledikleri ev partileriyle tepki çeken 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimeler sosyal medyada alay konusu oldu.

Pelin Kaya’nın YouTube kanalına konuk olan Şevval Şahin’in konuşması sosyal medyada alay konusu oldu

2018 Türkiye güzelinin abur cubura 'junk food' demesi sosyal medyanın diline düştü. Ayrıca, Şevval Şahin'in "Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor" ifadeleri, Duygu Özarslan'ın kilolu fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra yeme bozukluğu yaşadığını itiraf ettiği paylaşımlarını hatırlattı.

İşte Şevval Şahin'in dikkat çeken o konuşması:

Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var.

 

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