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Haber Giriş: 09.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada mahkeme kararını verdi

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Soner Sarıkabadayı'nın Edis'e açtığı davada mahkeme kararını verdi

Soner Sarıkabadayı’nın Edis’e 3 yıl önce açtığı dava sonuçlandı.

PDND Müzik’in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis’e tazminat davası açmıştı. Mahkeme, karar duruşmasında anlaşma şartlarının ağır ve “kelepçe sözleşme” niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Soner Sarıkabadayının Edise açtığı davada mahkeme kararını verdi

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