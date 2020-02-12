Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

Adını ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla duyuran Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Aslıhan Doğan Turan’a ikizi kadar benzemeyi başardı. Helin Avşar da geçenlerde bu akıma kapıldı. Bunlara karşılık Aslıhan Doğan Turanda ‘Sadece dudağımda dolgu var’ diyor.

Helin Avşarkarşılaştırmadan hoşlanmadı ve sarışın oldu



Ayşegül Doğan kendisini eleştirenlere sinir olup engeli basıyor. Helin Avşar ise bu karşılaştırmadan hoşlanmadı. Tekrar sarışın oldu. (Posta)





