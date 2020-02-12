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Haber Giriş: 12.02.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

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Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

Futbolcu Arda Turan’ın eşi, tasarımcı Aslıhan Doğan Turan düz siyah saçları, kalın dudakları, çekik badem gözleriyle sosyal medyada birçok güzele ilham verdi.

Adını ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla duyuran Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Aslıhan Doğan Turan’a ikizi kadar benzemeyi başardı. Helin Avşar da geçenlerde bu akıma kapıldı. Bunlara karşılık Aslıhan Doğan Turanda ‘Sadece dudağımda dolgu var’ diyor.
Helin Avşarkarşılaştırmadan hoşlanmadı ve sarışın oldu

Son trend Aslıhan Doğan Turana benzemek

Ayşegül Doğan kendisini eleştirenlere sinir olup engeli basıyor. Helin Avşar ise bu karşılaştırmadan hoşlanmadı. Tekrar sarışın oldu. (Posta)


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