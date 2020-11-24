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Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

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Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
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Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

İşte, Devrim Parscanın yer aldığı filmler ve diziler
İşte, Devrim Parscan'ın yer aldığı filmler ve diziler


Son dakika...Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Devrim Parscan uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı. Parscan oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.

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