İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun gerçek aşkı

Survivor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti.

Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodularına karışan Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor.

BATUHAN KARACAKAYA'DAN ŞAŞIRTAN MESAJ

Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir'in aşk haberlerinin ardından Batuhan Karacakaya twitter hesabından şu mesajı paylaştı: Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır... O yüzden rahat olun keyfinize bakın!

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