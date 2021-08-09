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Haber Giriş: 09.08.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'e evlilik teklifinde bulundu

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Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'e evlilik teklifinde bulundu

Survivor 2020'de yarışan futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel’e evlenme teklifi etti. Çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönele evlilik teklifinde bulundu

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