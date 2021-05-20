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Gökhan CEYLAN-Onur Can KANKAL (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara’da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi.

Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi.

Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz’ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

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