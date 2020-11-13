Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

Mustafa Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.



Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.

