Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı
Bu sabah Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, yayın sonrası kuliste fenalaştı.
Mustafa Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.
Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.
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