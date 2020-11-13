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Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr

Bu sabah Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, yayın sonrası kuliste fenalaştı.

Mustafa Topaloğlu hemen bir ambulans ile  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.  

Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.

Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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