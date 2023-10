Şoke eden itirafla ortaya çıkmıştı… Ünlü çift 7 yıldır ayrılar ama boşanmıyorlar: Evlilik yeminimi bozmam

Haberin Devamı

Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenen Chris Rock, sahnede Will Smith’in eşi, ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith’le ilgili tatsız bir şaka yapmış, buna sinirlenen Will Smith ise “Karımın adını ağzına alma” diye herkesin duyacağı şekilde küfrederek sahneye fırlayıp Chris Rock’a okkalı bir tokat atmıştı. Will Smith'in geçen yılki Oscar töreninde sahneye fırlayıp Chris Rock'a "Karımın adını ağzına alma" diyerek attığı tokat

“BANA YILLARDIR KARISI OLARAK SESLENMEDİ”

Oysa Jada Pinkett Smith, birkaç gün önce yaptığı bomba açıklamada "Will için gerçekten endişeleniyorum çünkü neler olduğunu bilmiyorum. Bana yıllardır ‘karısı’ olarak seslenmemişti” diyerek evlilikleriyle ilgili şoke eden gerçeği itiraf etti. Jada Pinkett Smith'in birkaç gün önce yaptığı bomba itriafa göre çift 7 yıl önce yollarını ayımış yani törende aslında çoktan ayı olmalarına rağmen birlikte gibi davrannan bir çift varmış karşımızda

7 YILDIR AYRILAR ANCAK BOŞANMIYORLAR

Birkaç gün sonra hayatını anlattığı “Worthy” adındaki anı kitabı piyasaya çıkacak olan Jada Pinkett Smith, televizyon ekranlarında milyonlarca izleyenin önünde yaptığı itiraflarla manşetlerden inmiyor. Ünlü oyuncu 1997’de evlendiği Will Smith’le gerçekte 7 yıldır ayrı olduklarını açıkladı. 1997'den beri evli olan ve Hollywood'un örnek çiftlerinden olarak gösterilen Will ve Jada Pinkett Smith'in 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var

OSCAR TOKADINI ONUN UĞRUNA ATTI AMA…

Ancak ünlü çift bunu tüm dünyadan bir sır olarak saklamışlardı. Yani aslında Will Smith Oscar gecesinde karısıyla ilgili sözlerine sinirlenip milyonların önünde tokat attığı Chris Rock’a “Karımın adını ağzına alma” dediğinde bu evlilik çoktan bitmişti! O meşhur tokat atıldığında çift birbirleri için karı koca olmaktan çoktan vazgeçmişti

MADEM AYRILAR NEDEN BOŞANMIYORLAR?

Çiftin yaşadıkları zorluklar nedeniyle iki çocuk sahibi olduktan ve evliliklerinde yaklaşık 20 yılı devirdikten sonra 2016'da ayrılmaya karar verdiği ve yollarının ayrıldığı böylece ortaya çıkmış oldu. Will ve Jada Pinkett Smith çifti son 7 yıldır aslında evlilikleri bitmiş ve ayrılmış olmalarına rağmen dünyaya hâlâ yolunda giden bir evlilikleri varmış gibi davranmaya devam etmişti. Çiftin 26 yıldır mutlu bir yuvası olduğu sanılıyordu ancak anlaşılan bu evlilik 20. yılını doldurunca bitmişti

ARTIK KARISI DEĞİL AMA ONUN YÜZÜNDEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Ortaya çıkan bu şaşırtıcı gerçeğin ardından çiftin neden ayrıldıkları halde boşanmadıkları sorusunu gündeme getirdi. Üstelik Will Smith artık “karım” demediği Jada Pinkett için yapılan şaka yüzünden 30 yıllık arkadaşı olan Chris Rock’ı tokatladı. Bu hareketi yüzünden de hem eleştiri oklarının hedefi oldu hem de Oscar Akademisi’nden istifa etmek zorunda kaldı. Smith’in 10 yıl boyunca Oscar ödül törenlerine katılması da yasaklandı. Jada Pinkett Smith yıllardır saçlarının dökülmesine sebep olan bir hastalığın pençesinde... Will Smith de törende bu konuda şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip tokat atmıştı

“BİR YEMİN ETTİK, O YEMİNDEN DÖNMEYECEĞİZ”

Jada Pinkett Smith, yaptığı açıklamada, Will Smith ile birlikte "bu yolculukta zor zamanlar" olacağını fark ettikleri "çok gerçek bir an" sırasında asla pes etmeyeceklerine dair bir söz verdiklerini söyledi. Yani ünlü çift başlarına ne gelirse gelsin evliliklerini bitirmemeye; ayrılma durumuna gelseler bile resmen boşanmayacaklarına söz vermişti.

Jada Pinkett Smith, kocasıyla neden boşanmadıklarını “Biz evlenirken bir yemin ettik. Ve ben bu yemini tutmaya kararlıyım. Karı koca olma sözümüzü karşımıza ne çıkarsa çıksın bozmamaya karar vermiştik. Bu yüzden boşanmadık ve boşanmayacağız” sözleriyle açıkladı.



Jada Pinkett Smith 7 yıldır ayrı oladukları halde boşanmayacaklarını çünkü evlilik yeminlerini bozmamaya söz verdiklerini söyledi

NASIL OLSA BOŞANMAYACAKLARI İÇİN EVLİLİK ÖNCESİ SÖZLEŞME İMZALAMAMIŞLAR

Bu şoke edici itiraflarla birlikte çiftin evlenmeden önce diğer ünlü çiftler gibi bir evlilik öncesi anlaşması da yapmadıkları ortaya çıktı. Jada Pinkett Smith 1997 yılında Will Smith’le evlendiklerinde evlilik öncesi anlaşma imzalamamaya karar verdiklerini çünkü boşanmayı hiçbir zaman bir seçenek olarak görmediklerini paylaştı.

Pinkett Smith, şu anda ayrı kocasıyla düğünlerinden önce birbirlerine "'Ne olursa olsun, bunu çözeceğiz ve bu yüzden evlilik sözleşmesine ihtiyacımız yok, çünkü boşanmanın gerekli olmayacağına, bunu çözeceğimize dair bir söz veriyorum." dediklerini söyledi. Will Smith tüm bu açıklamaların ardından sessizliğini hala koruyor

ÜNLÜ AKTÖR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Jada Pinkett Smith’in 50 milyon dolar, Will Smith’in ise 350 milyon dolar serveti olduğu biliniyor. Çiftin 26 yıllık evliliklerinden 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var, Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü aktör ayrı yaşadığı karısının olay yaratan açıklamalarıyla ilgili olarak şimdilik sessizliğini koruyor.