Mafya liderinin oğluyla davalık olmuştu... Olay tatlıya bağlandı... Ben de bilirim bu işleri

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'Bütün bunlar olup biterken de en azından kamera karşısına çıktığında yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmedi. Kendi içinde ne yaşadığını bilemeyiz ama belli ki boşanma da belki ikinci kez başına geldiği için onu çok da fazla etkilemedi.

Çünkü söylediğine göre artık hayatının bu döneminde sadece ili ve güzel ayrıntılara odaklanmak istiyor.

Bir de unutmadan... Hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde oynadığı bir dizi de kelimenin tam anlamıyla izlenme rekorları kırdı. Ama işte o yapımla ilgili canını sıkan bir olay vardı. O da sonunda tatlıya bağlandı.

MAFYA LİDERİNİN OĞLU DAVA AÇTI

hayranları Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi anladı çoktan. Kocası Joe Manganiello'dan bir süre önce boşanan 51 yaşındaki Vergara, son dönemde bir dijital platform için çekilen ve mafya dünyasında Kara Dul olarak anılan Griselda Blanco'yu anlatan dizide başrol oynuyordu.

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Vergara'nın da memleketlisi olan Kolombiyalı Blanco, kurşunlara hedef olup öldürülmeden önce uzun bir süre yer altı dünyasının en korkulan ismi olarak anılıyordu.

İşte onun hayatını anlatan dizi yüzünden aynı zamanda yapımcılığı da üstlenen Vergara'ya Blanco'nun oğlu tarafından dava açıldı.

Tam adıyla Michael Corleone Sepulveda Blanco, annesiyle ilgili bilgilerin, onun hayatına dair ayrıntıların kendisinden ve ailesinden izin alınmadan kullanıldığını ileri sürüp bir dava açtı.

Üstelik Michael Corleone, dizinin hazırlıkları aşamasında kendisinin verdiği uzun bir röportajdan yararlanıldığını da ileri sürdü.

DAVA TATLIYA BAĞLANDI

Aslında Vergara ve yapım ekibi çekim sırasında başlarına bunun gelebileceğini düşünerek hukuksal açıdan önlem aldı.

Tabii sonra bekledikleri başlarına geldi. Michael Corleone Blanco'nun açtığı dava da sonuna tatlıya bağlandı. Yani taraflar anlaştı ve dava da düştü.

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Aslında Griselda Blanco'nun oğlu, yapımın kendisinin daha önce verdiği bir röportajdan yola çıkarak hazırlandığını ama bunun için kendisine başvurulmadığını ileri sürmüştü.

Mahkeme dokümanlarına göre Michael, bir kitap ve bir dizi hazırlamak için yıllarca süren bir çalışma yaptı.

Fakat kendisini bu hedefini gerçekleştirmeden annesinin hayatı başka bir platformda dizi olarak yayınlandı.

'DANIŞMANLIK ÖNERDİM KABUL ETMEDİLER'

Michael dizinin hazırlanması sırasında kendilerinin dahil edilmediğini ileri sürdü. Michael Corleone Blanco "Vergara ve diğer yapımcılar bu dizinin hazırlık aşamasında ailemize saygı göstermek adına hiçbirimize danışmadı" dedi.

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Dizi çekildiğini öğrenince Vergara'ya ulaşıp danışmanlık yapmayı önerdiğini ama bu isteğinin kabul edilmediğini belirtti Michael Blanco.

Michael Blanco'nun dava dosyasındaki iddiasına göre "Sofia Vergara ve dizi ekibi, projeyi tamamen kendi ticari çıkarlarına uygun bir şekilde hazırladılar. Blanco ailesinden hiçbir bilgi almadılar. "

Annesinin hayatta kalan tek çocuğu olduğunu ve onunla ilgili bir kitap çıkarmaya hazırlandığını da belirten Michael Blanco, annesi Griselda Blanco ile ilgili bu tür ayrıntıların telif hakkının kendisinde olduğunu ileri sürdü.





'ANNEMİ ÇİRKİN GÖSTERDİLER... OYSA HER ZAMAN BAKIMLIYDI'

Sofia Vergara'nın oynadığı Kolombiyalı mafya lideri Griselda Blanco , 2012 yılında 69 yaşındayken silahlı saldırı sonucunda öldü.

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Vergara da kendi ülkesinin yeraltı dünyasının tanıdık simalarından olan Griselda'yı canlandırabileceğine inandığı için bu projeyi yapmak istediğini söylerdi bir röportajında.

Aynı röportajda "Ben de o zamanlarda büyüdüm. Bu işleri biliyorum. O karakteri de tanıyorum: Ayrıca benim erkek kardeşim de bu işin bir parçasıydı, 90'lı yıllarda öldürüldü. Ben de bu karakteri canlandırabilirim dedim ve bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Griselda Blanco'nun oğlu Sofia Vergara ve ekibinin yapımda annesini çirkin gösterdiklerini oysa bunun gerçek olmadığını ileri sürdü. Michael Corleone, annesi Griselda'nın her zaman kendine baktığını ve güzel göründüğünü ileri sürdü. Michael Corleone "26 yıl hapis yatmak elbette insanı yaşlandırır" diye konuştu.