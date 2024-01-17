Herkes onun güzelliğine hayran ama... Sanki yüzüm eriyip gidiyor!

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Düzgün fiziksel hatlar, sağlıklı saçlar, sanki "olmamış" yerleri kalemle çizilmiş gibi kusursuz bir yüz.

Zaten bu nedenle yıllardır gösteri dünyasının en güzel kadınlarından biri olarak anılıyor Sofia Vergara.

YILLAR BANA YOLDAŞLIK ETTİ

Herkes onu böyle görüyor ama Vergara'ya sorarsanız o kendini hiç de öyle güzel bulmuyor. Ona göre fotojenik olduğu için sadece fotoğraflarında güzel çıkıyor ünlü oyuncu.

Alo adlı sergiye bir röportaj veren Sofia Vergara bu konuda şunları söyledi: "Sanırım şanslıyım... Çünkü fotojenikim, hepsi bu. Bir sırrım yok. Yıllar da bana yoldaşlık etti."

Her ne kadar güzel görünüyor olsa da yaş almayla birlikte kendini hep başka biri gibi hissettiğini söyledi Vergara.

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İşte bu konudaki sözleri: " Aynaya bakıyorum ve evet güzel görünüyor olabilirim ama çoktandır kendimi başka biri gibi hissediyorum."

'BEN KOLOMBİYALIYIM... BIÇAKTAN KORKMAM'

Sonra da makyajını bile farklı yapmak zorundaymış gibi hissettiğini sözlerine ekledi güzel oyuncu: " Göz ve dudak makyajımı farklı bir şekilde yapmalıyım. Sanki yüzüm eriyip akıyormuş gibi geliyor bana."

1 yaşında olmayı "Korkunç" diye tanımlayan Sofia Vergara diğer yandan bundan çok da şikayetçi değil. "Tamam, bundan hoşlanıyorum. Yüzde yüz keyif alıyorum" diye sözlerini sürdürdü.

Aslında güzel görünmek için estetik yaptırmaya karşı olmadığını belirten Vergara bunu neden yaptırmadığını da "Zamanım yok" diyerek ifade etti.

İşleri yüzünden bıçak altına yatmadığını belirten Sofia Vergara bu konuda da "Ben Kolombiyalıyım.. Bıçaktan korkmam" diyerek espri yaptı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Aslında Sofia Vergara, geçtiğimiz yaz aylarında hep özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Joe Manganiello'dan boşanan güzel oyuncu sonra da ortopedik cerrah Justin Suliman ile flört etti.

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Herkes onun artık yeni bir aşka yelken açtığını düşünürken de bir süre yalnız kalmak istediği haberleri duyuldu.

İddialara göre Vergara, Saliman ile ilişkisini dondurma kararı almıştı buna göre. Tabii ki herkes bunun nedenini merak etmeye başladı.

Ama Sofia Vergara cephesinden gelen haberlere göre bunun nedeni basitti. Daha yeni bir evlilikten çıkan Vergara düzenli bir ilişkiye hazır değildi.

Epey uzun bir süre evli kaldığı için de bekarlığın keyfini çıkarma konusunda kararlıydı.

Fakat yakın çevrelerine bakılırsa Justin Saliman ile Sofia Vergara arasında hala bir kıvılcım ve çekim var.

KİMSEYE BAĞLANMAK İSTEMİYOR

Yine de Vergara, bir süreliğine de olsa yerleşik bir hayata geçmeye hazır değil. Herhangi birine bağlanmak istemiyor.

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Vergara'ya yakın kaynaklar durumu şöyle özetliyor: Onları yine birlikte gezerken ya da yemeğe çıktıklarında görebilirsiniz.

Ama artık resmen bir çift değiller. Onlarla ilgili olarak birlikte bir gelecek düşünmek şimdilik pek mümkün değil.

Bu arada hemen hatırlatalım Sofia Vergara ile Justin Saliman, son olarak geçtiğimiz 20 Aralık'ta birlikte görüldüler.

Sofia Vergara daha sonra aynı yarışmada jüri üyeliği yaptığı Heidi Klum ile daha sonra da başka kız arkadaşlarıyla çıktığı gece gezmelerinde görüntülendi.